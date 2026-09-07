Condenado a un año y 7 meses de cárcel por propinar una paliza al dueño de un bar en Castelló
El penado deberá indemnizar a la víctima con 25.682 euros
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto un año y siete meses de cárcel a un hombre como autor de un delito de lesiones, por propinarle una paliza al dueño de un bar de Castelló.
La sentencia, que ha sido declarada firme después de que la Fiscalía, la defensa y la acusación particular alcanzaran un acuerdo de forma previa al juicio, obliga además al penado a indemnizar a la víctima con 25.682 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones que le causó.
Los hechos declarados probados en la resolución judicial, hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, sucedieron sobre las 15 horas del 24 de septiembre de 2023, cuando el ahora condenado se dirigió al bar, ubicado en Castellón de la Plana, y atacó al propietario, que estaba limpiando en el interior.
En concreto, le propinó varios puñetazos en la cara, lo derribó y le dio varias patadas por todo el cuerpo cuando estaba en el suelo.
La víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas varias fracturas en cara y la pérdida de una pieza dental, que le dejaron tanto secuelas físicas como un síndrome de estrés postraumático, en el plano psicológico.
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