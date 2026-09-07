Detenido un hombre de 23 años por robar en un bar de Nules

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a una persona de 23 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en un conocido bar de la localidad de Nules.

La actuación se inició durante la mañana del 23 de agosto, después de recibir, un aviso en relación con un posible robo cometido en un bar del municipio, donde su propietario alertó que, al acudir al lugar para comenzar su jornada laboral, pudo observar que la reja de acceso a su establecimiento había sido totalmente forzada y levantada.

Por parte de los investigadores, tras realizar las primeras gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos, se pudo comprobar que el supuesto autor de los hechos había sustraído del interior de local una máquina de apuestas, siendo hallada posteriormente en vía pública, forzada y sin la recaudación en su interior, así como dinero en efectivo de la caja registradora y bebidas alcohólicas.

Como resultado de las gestiones llevadas a cabo por los agentes en el transcurso de la investigación, se logró identificar, localizar y detener al supuesto autor de los hechos. La actuación ha sido realizada por componentes de la Guardia Civil de Nules en colaboración con la Policía Local de esta misma localidad. El detenido ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, ante el Juzgado de Guardia de la localidad de Nules.