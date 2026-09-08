Los bomberos controlan un incendio en Vilafranca tras la caída de un rayo
La rapidez de la actuación ha permitido que se propagase poco
Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón y de la Generalitat han controlado este martes un incendio de vegetación cercano a zona forestal en Vilafranca, según han explicado fuentes oficiales. La rapidez en la actuación ha propiciado que el fuego no se expandiera más, después de que se iniciase, al parecer, por la caída de un rayo.
El suceso ha ocurrido en las primeras horas de la tarde en este municipio de la comarca de Els Ports y han trabajado un coordinador forestal de los Bomberos de la Diputación, tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat y dos medios aéreos también de la Generalitat (una avioneta y un helicóptero con una unidad helitransportada).
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