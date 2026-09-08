Detenido un hombre por tráfico de drogas en les Alqueries

La Guardia Civil de Burriana en una actuación conjunta con la Policía Local de les Alqueries, ha detenido a un varón de 54 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), según ha informado este martes.

La detención se produjo el pasado día 9 de septiembre, tras ser identificado en la vía pública un hombre que se encontraba en las inmediaciones de una zona frecuentada por locales de hostelería y donde las comprobaciones oportunas, los agentes pudieron localizar entre sus pertenencias 432 euros en efectivo, así como 10 envoltorios que contenían supuestamente cocaína, preparadas para su venta.

El detenido, a disposición judicial

La actuación fue posible gracias, en buena medida, a la cooperación y coordinación entre ambos cuerpos de seguridad, que permitió llevar a cabo una intervención eficaz y culminar con la detención del sospechoso.

El detenido junto con las diligencias instruidas, ha sido entregadas en la Sección Única de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.