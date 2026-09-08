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Detienen a un falso policía tras entrar en una vivienda en Vila-real

Arrestado por presunta usurpación de funciones públicas y presunto allanamiento de morada

Archivo - Un hombre con unas esposas

Archivo - Un hombre con unas esposas / MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

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Ramón Pérez

Castellón

La Policía Local de Vila-real ha detenido a un hombre que accedió al interior de un domicilio haciéndose pasar por Policía, según ha informado el cuerpo local de policía vila-realense este martes, en medio de las fiestas de la localidad.

El individuo ha sido detenido como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas y otro de allanamiento de morada.

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Desde la Policía Local de Vila-real han aconsejado que, ante la duda sobre si la persona es o no policía, no se abra la puerta y se llame inmediatamente a la propia Policía o al 112.

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