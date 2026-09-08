Detienen a un falso policía tras entrar en una vivienda en Vila-real
Arrestado por presunta usurpación de funciones públicas y presunto allanamiento de morada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Castellón
La Policía Local de Vila-real ha detenido a un hombre que accedió al interior de un domicilio haciéndose pasar por Policía, según ha informado el cuerpo local de policía vila-realense este martes, en medio de las fiestas de la localidad.
El individuo ha sido detenido como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas y otro de allanamiento de morada.
Desde la Policía Local de Vila-real han aconsejado que, ante la duda sobre si la persona es o no policía, no se abra la puerta y se llame inmediatamente a la propia Policía o al 112.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
- Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
- El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
- Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
- Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
- Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
- Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
- Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos