Disparan a dos cazadores en un coto de Torreblanca: "Podría haber sido una tragedia"

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha condenado de forma rotunda los hechos ocurridos este pasado sábado en un coto de Torreblanca, donde dos cazadores han sido objeto de varios disparos efectuados presuntamente por un hombre que ocupaba una vivienda abandonada próxima al acotado.

El ente ha querido dejar claro que no se ha tratado de ningún enfrentamiento entre cazadores, sino de disparos contra dos personas que se encontraban practicando legalmente la actividad cinegética. Afortunadamente, ninguno de los afectados, socios de la Sociedad de Caza El Lince de Torreblanca, ha resultado herido y, tras alertar al 112, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor, informan desde la entidad.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana se ha puesto en contacto con la Sociedad de Caza El Lince para trasladarle su apoyo y poner a disposición del club los servicios jurídicos de la entidad, con el objetivo de acompañar y defender a los cazadores afectados ante las consecuencias que puedan derivarse de estos hechos.

Regulación de la actividad

Desde la entidad recuerdan que los cazadores desarrollan su actividad de manera regulada y sometida a una amplia normativa, y que los cotos de caza son espacios gestionados por sociedades y clubes que realizan además una "importante labor de conservación, control poblacional y gestión del medio natural". Por ello, la Federación considera especialmente preocupante que quienes acuden a estos espacios para desarrollar una actividad legal puedan encontrarse con situaciones que pongan en peligro su seguridad, o incluso ser increpados o amenazados, como ya se ha denunciado en otras ocasiones por parte de agrupaciones radicales.

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha trasladado su solidaridad a los dos cazadores afectados y al conjunto de la Sociedad de Caza El Lince de Torreblanca y ha señalado que “lo ocurrido es absolutamente inaceptable y queremos condenarlo con toda contundencia”.

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En la misma línea se ha mostrado el delegado de la Federación de Caza en Castellón, Alberto Catalá: “Estamos hablando de dos personas que estaban practicando una actividad legal y que, sin que mediara ningún enfrentamiento, se encontraron con alguien disparando contra ellos. Por suerte no tenemos que lamentar daños personales, pero podríamos estar hablando de una tragedia”.