Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impuestos CastellóRobos Vila-realPrecios naranjaComienzo CD CastellónParque acuático CastellónConciertos Castellón
instagramlinkedin

Se incendia el local de una peña en Vila-real durante las fiestas

Los bomberos han controlado el fuego

Los bomberos, durante la intervención este martes en Vila-real.

Los bomberos, durante la intervención este martes en Vila-real. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un fuego se ha desatado esta mañana de martes en el local de una peña en Vila-real durante las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, según ha podido saber Mediterráneo y han confirmado desde los Bomberos de la Diputación de Castellón.

El origen del incendio, al parecer, ha sido un sofá o un colchón que ha comenzado a arder, sin que por el momento haya trascendido qué ha sido lo que ha provocado que las llamas empezasen.

Sin heridos

Una dotación del parque Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación ha acudido para sofocar el incendio y han completado su labor con éxito, sin que se registraran heridos y reduciendo el espacio del fuego al objeto incendiado y sus alrededores.

Noticias relacionadas y más

La peña afectada, ubicada en la calle Joan Baptista Llorens, no se encuentra inscrita en el registro oficial de peñas de Vila-real.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
  2. Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
  3. El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
  4. Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
  5. Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
  6. Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
  7. Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
  8. Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos

Se incendia el local de una peña en Vila-real durante las fiestas

Se incendia el local de una peña en Vila-real durante las fiestas

Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

Una investigación desvela que Netanyahu fue advertido de las intenciones de Hamás 10 días antes del ataque de 2023

Una investigación desvela que Netanyahu fue advertido de las intenciones de Hamás 10 días antes del ataque de 2023

Detenido un hombre por tráfico de drogas en les Alqueries

Detenido un hombre por tráfico de drogas en les Alqueries

Porcelanosa ofrece los primeros datos de su participación en la feria Cersaie

Porcelanosa ofrece los primeros datos de su participación en la feria Cersaie

Adiós a 60 años de una parte del puerto de Castellón: inspecciones submarinas y vehículos por control remoto

Adiós a 60 años de una parte del puerto de Castellón: inspecciones submarinas y vehículos por control remoto

La ambición de Santi Comesaña: "El Villarreal está capacitado para ganar en cualquier estadio de Europa"

La ambición de Santi Comesaña: "El Villarreal está capacitado para ganar en cualquier estadio de Europa"

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos aprenden a manipularnos para conseguir lo que quieren si no les ponemos límites”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos aprenden a manipularnos para conseguir lo que quieren si no les ponemos límites”
Tracking Pixel Contents