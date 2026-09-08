Se incendia el local de una peña en Vila-real durante las fiestas

Un fuego se ha desatado esta mañana de martes en el local de una peña en Vila-real durante las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, según ha podido saber Mediterráneo y han confirmado desde los Bomberos de la Diputación de Castellón.

El origen del incendio, al parecer, ha sido un sofá o un colchón que ha comenzado a arder, sin que por el momento haya trascendido qué ha sido lo que ha provocado que las llamas empezasen.

Sin heridos

Una dotación del parque Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación ha acudido para sofocar el incendio y han completado su labor con éxito, sin que se registraran heridos y reduciendo el espacio del fuego al objeto incendiado y sus alrededores.

La peña afectada, ubicada en la calle Joan Baptista Llorens, no se encuentra inscrita en el registro oficial de peñas de Vila-real.