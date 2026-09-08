Un muerto en un accidente entre un coche y un camión en Alcalà de Xivert
Una mujer ha resultado herida grave
Un hombre de 84 años ha fallecido hoy en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340, a la altura de Alcalà de Xivert.
El siniestro, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, se ha producido a las 13.25 horas en el kilómetro 1018 de la carretera nacional, a muy poca distancia del puente que cruza con la AP-7. Allí, un turismo y un camión han chocado frontalmente, por causas que se desconocen.
A consecuencia del impacto, el coche ha quedado empotrado en la parte inferior del camión y ha provocado la muerte de su conductor, vecino de Alcalà. Su acompañante, una mujer, está herida grave. El ocupante del camión ha resultado ileso.
La carretera ha permanecido cortada a consecuencia del accidente, aunque la Guardia Civil ha habilitado un carril en dirección Valencia, solo para turismo, hasta que finalicen las labores del retirada del camión.
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