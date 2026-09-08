Dos de los presuntos miembros castellonenses de la banda neonazi The Base, más cerca del banquillo

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha acordado procesar a los dos presuntos miembros de una célula en España de la organización terrorista supremacista de la raza blanca conocida como 'The Base', detenidos en Onda y Ayódar, en una operación que también se desarrolló en Castelló y que inicialmente también dejó un tercer detenido sobre el cual en este auto no se realizan acciones.

A través de un auto, recogido por Europa Press, el juez instructor acerca a juicio al supuesto líder de la célula, David Dionís, y al otro integrante, Jesús Estrada, por presuntos delitos de participación en organización criminal de carácter terrorista, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento.

Dionís, supuesto líder en España

Piña relata que Dionís es el dirigente en España de una célula de 'The Base', que predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células paramilitares que se capacitan militarmente para alcanzar sus fines, que ellos denominan "lucha por la sucesión blanca".

Según señala, ha realizado una labor continuada de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos de dicha organización terrorista, su ideario de odio (extremista y violento), sus objetivos, su defensa, la propaganda de la organización, los postulados aceleracionistas, así como la adquisición y el manejo de armas tipo PCP y equipamiento y entrenamiento táctico.

Labores de adiestramiento

El juez atribuye a Dionis haber realizado labores de adiestramiento a terceras personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad, Onda (Castellón).

"En este sentido, durante toda la investigación ha realizado un acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos, así como la indumentaria, material médico de combate, material paramilitar, etc. Este acopio no se ha quedado en el mero almacenaje de armas, principalmente armas blancas, si no que se ha observado la asiduidad con la que portan" este tipo de armas en vía pública lo que supone "un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia", avisa.

Respecto al otro procesado, Estrada, indica que formaba parte de la célula y era conocedor de los actos llevados a cabo siendo miembro activo de la misma (mostrándose como mano derecha de Dionis) y de las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a una organización declarada terrorista.

Y considera que hay indicios "fehacientes" de que Estrada habría sido partícipe de los entrenamientos paramilitares, en los que llegó (incide) a posar en compañía del líder exhibiendo la bandera de la organización y armas.

El juez menciona que se ha observado a otras personas en los entrenamientos con los procesados, uno de ellos menor de edad, pero no consta su "participación directa" en la célula.

Difusión por Telegram

Según precisa el juez Piña, los indicios contra los investigados derivan del material intervenido, de los contactos con el líder de la organización, Rinaldo Nazzaro --quien resiriría actualmente en Rusia-- del acopio y distribución de material, así como de las armas incautadas.

Además, destaca los informes que el agente informático infiltrado en la organización elaboró, en los que señaló a David Dionis como su responsable en España.

Atendiendo a los indicios referidos, David Dionís ejercía la dirección de la célula, principalmente, a través del canal de Telegram 'TB Spain', que actualmente está eliminida y todo su contenido, borrado. Fue precisamente en estas publicaciones donde se han encontardo las directrices y los objetivos de la organización.

"En el canal de Telegram referido sobre 'The Base', difundía su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos y su defensa con el objetivo de reclutar e influenciar a las personas para que se unan a la organización", concluye el auto de procesamiento.