Una botella de butano causa un incendio en una vivienda de Benicàssim
Tras unidades de bomberos se han desplazado para apagar el fuego
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Tres dotaciones de bomberos de los parques de la Plana Alta y el Baix Maestrat se han desplazado a Benicàssim para intervenir en el incendio de una vivienda.
Según fuentes del Consorcio Provincial, el fuego afecta a un séptimo piso y, "posiblemente", se ha iniciado a partir de la deflagración de una botella de butano.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
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