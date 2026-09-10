Una botella de butano causa un incendio en una vivienda de Benicàssim

Tres dotaciones de bomberos de los parques de la Plana Alta y el Baix Maestrat se han desplazado a Benicàssim para intervenir en el incendio de una vivienda.

Según fuentes del Consorcio Provincial, el fuego afecta a un séptimo piso y, "posiblemente", se ha iniciado a partir de la deflagración de una botella de butano.

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