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Una botella de butano causa un incendio en una vivienda de Benicàssim

Tras unidades de bomberos se han desplazado para apagar el fuego

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos / Bombers Dipcas

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Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Tres dotaciones de bomberos de los parques de la Plana Alta y el Baix Maestrat se han desplazado a Benicàssim para intervenir en el incendio de una vivienda.

Según fuentes del Consorcio Provincial, el fuego afecta a un séptimo piso y, "posiblemente", se ha iniciado a partir de la deflagración de una botella de butano.

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