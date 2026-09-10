Detenido un hombre por varios robos en trasteros de una comunidad de vecinos en Burriana

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 40 años al cual se le atribuye un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en varios trasteros de una comunidad de vecinos en Burriana, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició tras varias denuncias entre los días 15 y 21 del pasado mes de agosto, donde se alertaba por parte de los vecinos de la rotura y forzamiento de la puerta de los trasteros, de los que se se sutrajeron varios objetos, entre ellos una bicicleta valorada en 1.400 euros.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron las actuaciones dirigidas a esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable. Las gestiones realizadas permitieron identificar al supuesto autor y determinar su posible implicación en los robos.

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Finalmente, el hombre fue identificado, localizado y detenido en Burriana, donde, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Vila-real.