Detenido un hombre por trapichear con droga en Llucena
Los agentes lo sorprendieron vendiendo la sustancia en el párquing de una gasolinera
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Castellón
Una patrulla de la unidad adscrita de la Policía Nacional de Castellón ha procedido a la detención de un varón de nacionalidad rumana en Llucena por tráfico de drogas.
Los efectivos lo sorprendieron vendiendo una papelina en el párquing de una gasolinera. Por ello, lo identificaron y descubrieron que tenía escondida la droga en el interior de un neceser, donde había dos papelinas de un gramo y una bolsita grande con 12 gramos más de cocaína. Asimismo, había 90 euros procedentes de la venta de dicha sustancia.
La droga intervenida tenía un valor en el mercado de unos 850 euros.
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