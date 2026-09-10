Detenido un hombre por trapichear con droga en Llucena

Una patrulla de la unidad adscrita de la Policía Nacional de Castellón ha procedido a la detención de un varón de nacionalidad rumana en Llucena por tráfico de drogas.

Los efectivos lo sorprendieron vendiendo una papelina en el párquing de una gasolinera. Por ello, lo identificaron y descubrieron que tenía escondida la droga en el interior de un neceser, donde había dos papelinas de un gramo y una bolsita grande con 12 gramos más de cocaína. Asimismo, había 90 euros procedentes de la venta de dicha sustancia.

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La droga intervenida tenía un valor en el mercado de unos 850 euros.