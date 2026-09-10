Detenido en Vall d'Alba por prender fuego a una vivienda tras allanarla

La Guardia Civil de Villafamés ha detenido a un hombre de 49 años, por la comisión de un supuesto delito de allanamiento de morada y un delito de incendio de una vivienda en la localidad de Vall d'Alba (Castellón), según ha informado el Instituto Armado este jueves.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 31 de agosto, cuando el supuesto autor habría accedido mediante forzamiento de la puerta principal del inmueble y vez en su interior prendió fuego teniendo que ser necesaria la presencia de los bomberos para sofocar el incendio, sin que se registraran daños personales ni afectación estructural a otras viviendas, pero si obligando al desalojo preventivo de algunos vecinos por la proximidad de las llamas.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil, iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, obteniendo como resultado la identificación, localización y detención del presunto responsable.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.