La víctima de una presunta agresión sexual en Castellón: «Mi suegra me dijo que me fuera: su hijo iba a acabar preso y yo, muerta»

«Al principio todo era de color de rosa», comenzó este jueves su testimonio ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón la víctima de un presunto caso de agresión sexual por parte de su pareja, y otros seis supuestos delitos. «Pero luego nos separábamos, volvíamos [...]. El tenía celos, era posesivo, empezamos a discutir todo el día, siempre llegaba bebido y agresivo a insultarme. En un momento me dijo ‘me dan ganas de matarte’», continuó la joven, que presuntamente sufrió ese maltrato en un municipio de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la mujer. «Él, de por sí, es vulgar, me decía ‘perra’, ‘malparida’, ‘hija de puta’», dijo.

Ella concedió, a preguntas del abogado defensor, que también era celosa con él y que en las peleas también le golpeaba. Ambos definieron la relación como «tóxica». En cualquier caso, las supuestas agresiones sufridas por él no se han denunciado y la Fiscalía mantiene tras el juicio su petición de 20 años de prisión. Sus explicaciones le han parecido insuficientes a la fiscal del caso.

Por no hacer la comida

Todo explotó después de varios días donde la tensión fue in crescendo en una habitación en la que vivían apelotonados el acusado, la madre del acusado y la víctima, en septiembre de 2025. El origen de la pelea que terminó en el juicio de fue ni más ni menos que el hecho de que la víctima no le hubiera hecho la comida a él y a su madre, que regresaba de trabajar. Así lo afirmaron los dos protagonistas principales de esta historia, ambos de origen latinoamericano.

Ella aseguró este jueves que, después de eso, alguien le llamó al móvil, se metió en el baño y él quiso que respondiera esa llamada frente a él. «Ella no quería contestar la llamada en la habitación, y yo le decía que la constestara en la habitación», llegó a decir él con naturalidad, así como también reconoció haber cogido un cuchillo para tratar de forzar la puerta del baño y luego romper una mesa de vidrio con ese mismo utensilio.

El episodio de agresión sexual

La víctima dijo que él la cogió de los pelos y la empezó a ahorcar. «Me hizo desmayar, caí al suelo y me estrujó», indicó. También le dio dos patadas, aseveró. Él niega todo ese episodio de golpes, refrendados por los informes médicos forenses que se le hicieron a ella tras la denuncia.

Luego de la paliza, tanto ella como el acusado confirmaron que él le dijo que le practicara una felación. «Ella me la hizo porque quería», se excusó él. Y la joven contó que la acción «fue voluntaria» con un matiz: «Obligación de él hacia mí no hubo, pero yo tenía temor de que me hiciera algo más». La fiscal considera que eso mismo hace que existiese intimidación («no lo hizo obligada, pero sí por temor») y apuntó que «él podía coger el teléfono delante de ella a quien quisiera, pero ella no, porque él la tenía como algo de su propiedad». La defensa insiste en que la relación era de agresiones mutuas y no cabe «la agravante de género». Ve la pena de 20 años desproporcionada.

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La historia terminó con ella mudándose, ayudada económicamente por su suegra: «Ella me dijo que me fuera, ella iba a terminar con su hijo preso y yo, muerta».