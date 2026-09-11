Desarticulan un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Burriana

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Burriana dedicada presuntamente a empadronar extranjeros de manera ilegal. En el marco de la operación, han sido detenidas cuatro personas -tres hombres y una mujer-, a los que se les atribuyen delitos de pertenencia de grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Burriana de la Comandancia de Castellón fue desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar un entramado perfectamente estructurado, donde los integrantes operaban principalmente en el sector inmobiliario.

Investigación y modus operandi

Las pesquisas se iniciaron tras recibir varias denuncias de vecinos de Burriana, quienes manifestaban que en sus domicilios se encontraban personas empadronas extranjeras a quienes no conocían.

La organización operaba de forma jerarquizada, con un claro reparto de funciones. Una de las principales integrantes estaba relacionada con una inmobiliaria en la localidad, a través de la que aprovechaba para obtener información de sus clientes y confeccionar contratos de arrendamientos falsos.

Estos eran vendidos posteriormente por el resto de integrantes del grupo a terceras personas extranjeras no comunitarias para poder empadronarse en el municipio, a cambio de una compensación económica.

Resultado y detenciones

Durante la fase de explotación por parte de los investigadores se ha logrado acreditar hasta el momento la implicación directa del grupo criminal en un total de 36 delitos, entre los que se les incluye diversos delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados, además de la pertenencia al grupo criminal.

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Las diligencias, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Vila-real.