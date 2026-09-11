Desarticulan un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Burriana
Una de los integrantes obtenía datos de sus clientes a través de su inmobiliaria para confeccionar y falsificar contratos
La finalidad del grupo criminal era vender los contratos falsificados a personas extranjeras para conseguir su empadronamiento, todo ello a cambio de un beneficio económico
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Burriana dedicada presuntamente a empadronar extranjeros de manera ilegal. En el marco de la operación, han sido detenidas cuatro personas -tres hombres y una mujer-, a los que se les atribuyen delitos de pertenencia de grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Burriana de la Comandancia de Castellón fue desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar un entramado perfectamente estructurado, donde los integrantes operaban principalmente en el sector inmobiliario.
Investigación y modus operandi
Las pesquisas se iniciaron tras recibir varias denuncias de vecinos de Burriana, quienes manifestaban que en sus domicilios se encontraban personas empadronas extranjeras a quienes no conocían.
La organización operaba de forma jerarquizada, con un claro reparto de funciones. Una de las principales integrantes estaba relacionada con una inmobiliaria en la localidad, a través de la que aprovechaba para obtener información de sus clientes y confeccionar contratos de arrendamientos falsos.
Estos eran vendidos posteriormente por el resto de integrantes del grupo a terceras personas extranjeras no comunitarias para poder empadronarse en el municipio, a cambio de una compensación económica.
Resultado y detenciones
Durante la fase de explotación por parte de los investigadores se ha logrado acreditar hasta el momento la implicación directa del grupo criminal en un total de 36 delitos, entre los que se les incluye diversos delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados, además de la pertenencia al grupo criminal.
Las diligencias, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Vila-real.
- El Gobierno activa el plan de 11,2 millones para recuperar una de las playas más castigadas de Castellón
- Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
- El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)
- Una mujer herida al estallar una botella de butano en una vivienda de Benicàssim
- Un menor de 16 años, herido por asta de toro en las fiestas de Vila-real
- Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
- El Censal Parc de Castelló tendrá los toboganes y zonas infantiles para trepar más grandes de la provincia en una naranja de 8,5 metros
- Fallece Juan José Monzonís, expresidente de PortCastelló