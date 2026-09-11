El conserje salvó a una mujer
El susto en Benicàssim tras explotar una bombona de butano: «Los cristales salieron despedidos desde el séptimo piso»
La jubilada de 73 años permanece ingresada en La Fe tras la deflagración registrada en la séptima planta de un edificio situado en la calle El Palmeral de Benicàssim
La explosión de una bombona de gas en Benicàssim que dejó una mujer de 73 años herida por quemaduras e ingresada en La Fe generó un gran susto entre los vecinos de esta zona de la playa de Benicàssim. Un vecino del edificio, situado en el número 67 de la calle El Palmeral, relata a Mediterráneo que la deflagración sorprendió a los residentes poco después de las 9.00 horas. «Se escuchó un estruendo muy fuerte, como si el vecino de arriba hubiese dejado caer un mueble muy pesado. Sonaron uno o dos golpes y enseguida comenzaron a caer cristales», explica. Los fragmentos salieron despedidos desde la séptima planta y llegaron incluso hasta otras zonas residenciales próximas.
El humo que salía de la vivienda alertó a los vecinos, que comenzaron a abandonar sus casas mientras avisaban al resto del edificio. En ese momento, el conserje de una urbanización situada enfrente observó lo ocurrido, cruzó rápidamente hasta la finca afectada y subió al séptimo piso.
Cubierta de cristales
Según el relato del testigo, el conserje encontró a la mujer herida, cubierta de cristales y con quemaduras, mientras su marido permanecía en estado de shock. La envolvió en una manta y comenzó a bajarla por las escaleras. Tras llegar hasta la cuarta planta, agotado por el esfuerzo, utilizó el ascensor para completar el descenso y la llevó hasta el acceso al edificio, donde esperaron la llegada de los servicios sanitarios.
«Ese chico ha sido un auténtico héroe. Entró sin pensárselo, subió hasta el séptimo piso y sacó a la mujer», destaca el vecino. La explosión y la incertidumbre sobre su origen provocaron momentos de gran inquietud entre los residentes, que permanecieron fuera del recinto mientras los bomberos revisaban el inmueble. «En apenas cinco minutos estábamos todos en la calle. No sabíamos exactamente qué había explotado ni si podía existir otro escape de gas», añade.
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