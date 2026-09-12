Dos robos en empresas de Castellón destapados en una operación contra una banda criminal

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas como supuestas autoras de 72 robos con fuerza cometidos en el interior de empresas de las provincias de Huesca, Zaragoza, Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona y Castellón.

La operación, denominada SISROB-NOTEBOOK, ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barbastro y el Grupo de Patrimonio de la Unidad Territorial de Investigación de Ponent de los Mossos d'Esquadra de Lleida.

A los detenidos se les atribuye, además, la supuesta autoría de cuatro delitos de falsedad documental y otro de pertenencia a grupo criminal organizado. Según la investigación, los robos se produjeron entre octubre de 2025 y julio de 2026 y los autores habrían sustraído material informático, principalmente teléfonos móviles, ordenadores y iPads.

El valor de los efectos sustraídos asciende a unos 700.000 euros.

Dos robos en Castellón

Los 72 robos investigados se distribuyen entre diferentes localidades de siete provincias: 9 en Huesca, 7 en Zaragoza, 13 en Lleida, 23 en Barcelona, 6 en Girona, 11 en Tarragona y 2 en Castellón.

La investigación permitió determinar que los integrantes del grupo tenían una gran movilidad geográfica y reiteración delictiva.

Según la Guardia Civil, el modus operandi consistía en la participación de al menos tres o cuatro personas en cada robo. Dos o tres de ellas accedían durante la noche al interior de las empresas después de forzar las puertas, mientras otra permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia desde un vehículo de alquiler.

Estos vehículos eran contratados, según la investigación, utilizando identidades falsas. Además, los autores llevaban el rostro completamente cubierto durante los robos para dificultar su identificación.

Los investigadores señalan que los robos eran rápidos y precisos y que los autores demostraban un conocimiento previo de los accesos y de los puntos vulnerables de los establecimientos.

La organización también contaba, según la nota de prensa, con terceras personas encargadas de hacer desaparecer rápidamente el material informático sustraído.

Cuatro detenidos en Barcelona

Los agentes procedieron el pasado 1 de septiembre a la detención de cuatro personas en las localidades de Barcelona y Sant Boi de Llobregat. Se trata de cuatro varones de entre 25 y 53 años, vecinos de la provincia de Barcelona.

Los detenidos están acusados de 72 delitos de robo con fuerza, cuatro delitos de falsedad documental y otro de pertenencia a grupo criminal organizado.

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Las diligencias, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción plaza 1 de Monzón, quedando los arrestados en libertad con medidas cautelares.