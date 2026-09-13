Crímenes olvidados de Castellón: El asesinato del alcalde de Figueroles a golpe de azada

Sobre las ocho de la tarde del día 6 de agosto de 1914, en la partida de El Clotás, término municipal de Les Useres, se encontraban trabajando en una finca de Encarnación Gil los vecinos de dicho pueblo Miguel Gil Martínez, de 41 años de edad, casado, y su hijastro José Gil Aparici, de 19, los cuales se encontraban haciendo gavillas de aliagas para hormigueros, cuando acertó a pasar por allí el exalcalde liberal Fermín Fornás Adelantado, con quien aquellos se hallaban enemistados por cuestiones personales, pues un día, siendo alcalde de Figueroles, Fermín detuvo a José Gil y multó a Miguel. Según el fiscal, al ver a Fermín, le acometieron ambos con las azadas, golpeándole con las mismas y rompiéndole los huesos parietal y occipital, por lo que murió en el acto. La Guardia Civil detuvo a Miguel y a José Gil como presuntos autores del crimen. El pueblo intentó lincharlos.

El juicio se celebró ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón dos años después. El fiscal acusaba a Miguel y a José de un delito complejo de homicidio y atentado, pues se le mató por actos realizados en el tiempo en que ejerció la alcaldía, y solicitaba que se impusiese a cada uno de los acusados la pena de diecisiete años, cuatro meses y un día de reclusión temporal, más el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El abogado defensor relataba los hechos a su manera. Manifestaba en su escrito de conclusiones provisionales que: «Estando el procesado José Gil Aparici trabajando en la finca del término de Useras denominada “El Clotás”, sintió ruido tras de sí, por lo que se volvió, encontrándose con el interfecto Fermín Fornas Adelantado, hombre atrabiliario, irascible y bravucón, que había ejercido anteriormente funciones de alcalde, acostumbrado a imponer sus caprichos como justas ordenaciones de la autoridad, con el abuso de poder que éste le convertía, el cual, cuchillo en mano, dirigióse en actitud agresiva hacia Gil, quien, conocedor por sensible experiencia de los procedimientos del Fornas, y temiendo ser víctima de su brutal acometividad, levantó la azada y le dio con ella varios golpes, causantes de varias lesiones en la cabeza, de las que falleció».

Después de este relato del abogado defensor, la víctima se ha convertido en verdugo. Pero al abogado el lenguaje le traicionó, pues, tras atribuirle un carácter violento a la víctima, se le escapó que su cliente fue quien, sin mediar ataque alguno de Fornas, atacó a este último con la azada hasta matarlo, pues lo de que Fornás se dirigió a Gil con un cuchillo amenazándolo no fue más que una mera afirmación gratuita, sin base probatoria alguna, del abogado.

El abogado defensor seguía con su hiperbólico relato añadiendo que, cuando acudió al lugar de los hechos Miguel Gil, este, sorprendido, preguntóle a José: «Xe, què has fet?», y este contestó que Fornás quería matarle y lo había muerto él. Fornás no podía desmentir estas afirmaciones...

El juicio duró dos días, en sesiones de mañana y tarde, y en él declararon 28 testigos, despertando gran expectación entre los vecinos de Figueroles, gran parte de los cuales se desplazó a Castellón para asistir a la vista pública. El abogado defensor de los acusados solicitaba su absolución, estimando que concurrían en sus defendidos las circunstancias eximentes de legítima defensa propia y de miedo insuperable. Los jurados pronunciaron un veredicto de culpabilidad respecto de José Gil Aparici y de inculpabilidad en cuanto a Miguel Gil Martínez. De conformidad con dicho veredicto, el tribunal de derecho dictó sentencia condenando a José Gil, como autor de un delito de homicidio, a la pena de 14 años, ocho meses y un día de reclusión temporal, más el pago de 5.000 pesetas en concepto de indemnización a los herederos del fallecido, y absolviendo a Miguel Gil Martínez, el cual fue puesto en libertad tras haber pasado más de dos años en prisión preventiva.

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El público asistente al acto mostró su satisfacción por la sentencia dictada. En el año 1923 le fue concedida la libertad condicional al condenado. José Gil Aparici fue ejecutado en Castellón el 25 de noviembre de 1939, a los 44 años de edad. Ignoro si esta ejecución guardaba relación con el crimen del que fue víctima el exalcalde.