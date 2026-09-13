La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para un hombre por vender cocaína en Castellón

La Fiscalía Provincial de Castellón solicita cuatro años y seis meses de prisión para un hombre acusado de un delito contra la salud pública por la presunta tenencia de cocaína destinada a su venta a terceras personas. También pide una multa de 1.089,69 euros.

Los hechos se remontan al 29 de julio de 2025. Según relata la Fiscalía, sobre las 12.10 horas el acusado circulaba en un patinete eléctrico cuando fue interceptado por agentes de la Guardia Civil. El escrito señala que mostró nerviosismo al percatarse de la presencia policial.

Tras su identificación, los agentes practicaron un registro personal y localizaron un blíster con siete dosis de una sustancia blanquecina que, después de ser analizada, resultó ser cocaína. También encontraron dinero fraccionado: tres billetes de 20 euros y otros tres de 10 euros.

Droga lista para vender

Posteriormente, el hombre prestó su consentimiento, en presencia de su letrado, para que los agentes accedieran a su domicilio. En el registro fueron intervenidas otras dos dosis de una sustancia blanquecina que igualmente resultó ser cocaína, además de una balanza de precisión y un alambre verde.

En total, la sustancia intervenida presentaba dos pesos netos: 0,94 gramos, con una riqueza del 82,8%, y 2,57 gramos, con una riqueza del 82,5%. La Fiscalía señala que el precio medio de la cocaína en el mercado ilícito era de 60,15 euros por gramo y cifra en 363,23 euros el valor de la droga intervenida.

El Ministerio Público sostiene que la cocaína, incluida en la Lista I del Convenio Único de Viena de 1961, estaba destinada a su venta a terceras personas. Por ello, considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, previsto en los artículos 368 y 377 del Código Penal.

Responsabilidad penal

La Fiscalía atribuye al encausado la condición de autor y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Además de la prisión, solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

La acusación reclama asimismo una multa de 1.089,69 euros. En caso de impago, pide que se aplique la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal, equivalente a 11 días de privación de libertad.

Por último, el Ministerio Fiscal interesa el pago de las costas, el comiso y destrucción de la sustancia estupefaciente y que los efectos y el dinero incautados sean adjudicados al Estado, con el destino previsto en la normativa sobre el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas.