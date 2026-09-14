Detenida por robar 20.000 euros y joyas de una vivienda en Burriana en la que estaba acogida
La mujer, de 34 años, accedió a la caja fuerte de la casa
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras la sustracción de 20.000 euros en efectivo y diversas joyas del interior de una vivienda en Burriana.
Los hechos se produjeron cuando la víctima denunció la desaparición de una importante cantidad de dinero en efectivo, así como de varias joyas que se encontraban guardadas en el interior de una caja fuerte de su domicilio, por lo que por parte de los agentes se iniciaron las gestiones necesarias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se había producido la sustracción y determinar la identidad de la persona responsable.
De las gestiones practicadas se pudo constatar que la presunta autora de los hechos era una persona que había sido acogida en el domicilio de la víctima y que, aprovechando esta circunstancia, habría accedido sin consentimiento a una llave que permitía abrir la caja fuerte, sustrayendo de su interior la cantidad de 20.000 euros en efectivo, además de diversas joyas, donde la investigación ha puesto de manifiesto, que parte de las misma habían sido vendidas por la detenida en establecimientos dedicados a la compra venta de oro de la localidad.
Tras las investigaciones realizadas y la recopilación de los indicios necesarios para esclarecer los hechos, los agentes procedieron a la detención de la presunta autora, como responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas.
Las diligencias instruidas, junto con la detenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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