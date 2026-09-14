Detenidos dos hombres en Benicàssim con más de un kilo de cápsulas de amapola adormidera

La Guardia Civil ha detenido en Benicàssim a dos hombres, de 30 y 33 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, después de localizar en el vehículo en el que viajaban más de un kilo de cápsulas de amapola adormidera y 3,47 gramos de polvo procedente de su trituración.

La actuación se produjo el pasado 9 de septiembre en el Camino Serradal de Benicàssim, durante un dispositivo operativo en vía pública establecido dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón.

Detalle de una de las amapolas. / Guardia Civil

Los agentes dieron el alto a un vehículo y, tras identificar a sus ocupantes y registrar el automóvil, localizaron una cantidad de cápsulas de amapola adormidera. Según ha informado la Guardia Civil, este tipo de cápsulas puede utilizarse como materia prima para la obtención de sustancias estupefacientes.

En concreto, los agentes se incautaron de 1.010 gramos de cápsulas de cabeza de amapola adormidera, además de 3,47 gramos de polvo procedente de su triturado.

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Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las diligencias correspondientes han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.