Un maltratador quebranta el alejamiento, va a por su ‘ex’ en Vila-real y acaba destrozando un coche patrulla
El detenido, de 19 años, lleva un cuchillo de cocina y amenaza a los agentes de muerte
Durante el traslado policial, rompe una ventana y se tira en marcha del vehículo
Un violento maltratador de tan solo 19 años ha acabado detenido en Vila-real tras quebrantar la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a su expareja, colarse en el edificio de la víctima y agredirla físicamente. Para poder interceptarlo fue necesaria este fin de semana la intervención de los bomberos y de la Policía Nacional, ya que el joven, de nacionalidad española y natural de Valencia, se ocultó en un piso del mismo bloque que la víctima, en la calle San Vicente, siendo visto por varios testigos.
Fue la mujer quien efectuó varias llamadas de auxilio, alertando de la situación vivida. La chica relató que su exnovio la había golpeado en la cara y le había robado su teléfono móvil.
Los efectivos tuvieron que acceder por la fuerza a dicho inmueble, que estaba desocupado, localizando en el interior al maltratador, quien además portaba un cuchillo de cocina, que había ocultado dentro de un colchón.
Amenazas e insultos
El varón se mostró completamente desafiante y agresivo con los agentes, amenazándolos de muerte y llamándolos “hijos de puta”, lanzando patadas y puñetazos, resistiéndose a ser engrilletado.
Una vez introducido en el coche patrulla, no depuso su actitud y la emprendió a golpes contra el vehículo, llegando a fracturar una de las ventanas y puertas. En un momento del traslado el detenido se lanzó por la ventana, con el coche en marcha, e intentó huir de los policías nacionales a la carrera. Sin embargo, estos lograron capturarlo nuevamente y trasladarlo al centro de salud y a la comisaría de Vila-real para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
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