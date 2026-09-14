Movilizados los bomberos por un incendio de vegetación en un campo abandonado de Altura

Los servicios de emergencia de la provincia de Castellón han comunicado este lunes una nueva movilización en un municipio del interior. La información ha sido difundida por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (Bombers Dipcas) a través de su perfil oficial en X, anteriormente Twitter.

La intervención se ha producido en Altura, donde los efectivos han sido movilizados por un incendio de vegetación declarado en un campo de cultivo abandonado, según ha informado Bombers Dipcas en esta red social.

Varios medios movilizados

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de Bombers Dipcas, junto con dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana para participar en las labores relacionadas con el incendio.

El dispositivo cuenta además con una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

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Otras intervenciones durante la jornada

Esta no ha sido la única actuación de los bomberos durante este lunes. Horas antes, efectivos del Parque Plana Baixa fueron movilizados hasta Almenara por un incendio de vegetación en una zona de marjal. También tuvieron que desplazarse hasta la Vall d'Uixó por un incendio en un equipo eléctrico de una piscina comunitaria, en una intervención en la que igualmente participaron efectivos del Parque Plana Baixa.