Bomberos de Castellón se movilizan al incendio de Tuéjar en Valencia

La Generalitat Valenciana ha decidido movilizar varios medios terrestres con los que cuenta en la provincia de Castellón hacia el incendio forestal declarado este martes en Tuéjar, en la comarca valenciana de Los Serranos, según han informado desde Emergències 112. Allí se ha decretado la situación 2 del Plan de Emergencia contra Incendios Forestales autonómico debido a la gravedad que presenta.

Los alcaldes de la zona afectada aseguran que el incendio "podría ser intencionado" y se ha originado en la parte cercana a la residencia de ancianos de Tuéjar y ha pasado a la zona de montaña. Las llamas han obligado a cortar la carretera que lleva a Benagéber, pero el fuego ha cambiado por el fuerte viento y se dirige ahora hacia el término municipal de Titaguas, hacia un paraje conocido 'La Tartalona', de gran valor ecológico con monte de pinos maduros.

Dos incendios en Castellón

A su vez, en Castellón, los Bomberos de la Diputación han tenido una mañana activa de trabajo con dos incendios de vegetación simultáneos en Alcossebre y Nules.

El primero de los fuegos se ha decretado en Alcossebre, núcleo poblacional del término municipal de Alcalà de Xivert, y ha sido el que más complicaciones ha generado a los bomberos. Ha comenzado a arder un cultivo abandonado y han tendio que acudir medios terrestres y aéreos: una dotación de los Bomberos de la Diputación, dos unidades de Forestals de la Generalitat, un coordinador forestal de la Diputación y un helicóptero con unidad de Forestals helitransportada de la Generalitat. Pasadas unas horas, han conseguido contener las llamas con éxito, apuntan fuentes de los Bomberos de la Diputación a Mediterráneo.

Minutos después ha entrado la alerta de otro incendio de vegetación de similares características, también en unos campos abandonados pero esta vez en Nules. La situación obligado a movilizarse a una dotación de efectivos del parque Plana Baixa. La situación no presentaba dificultades para los bomberos, que han extinguido el fuego.