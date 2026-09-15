Los bomberos sofocan dos incendios de vegetación simultáneos en Alcossebre y Nules
El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana han movilizado medios terrestres y aéreos
La mañana de este martes ha mantenido activos a los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, que han tenido que actuar en dos incendios de vegetación simultáneos, tal y como han indicado en sus redes sociales.
El primero de los fuegos se ha decretado en Alcossebre, núcleo poblacional del término municipal de Alcalà de Xivert, y ha sido el que más complicaciones ha generado a los bomberos. Ha comenzado a arder un cultivo abandonado y han tendio que acudir medios terrestres y aéreos: una dotación de los Bomberos de la Diputación, dos unidades de Forestals de la Generalitat, un coordinador forestal de la Diputación y un helicóptero con unidad de Forestals helitransportada de la Generalitat. Pasadas unas horas, han conseguido contener las llamas con éxito, apuntan fuentes de los Bomberos de la Diputación a Mediterráneo.
Minutos después ha entrado la alerta de otro incendio de vegetación de similares características, también en unos campos abandonados pero esta vez en Nules. La situación obligado a movilizarse a una dotación de efectivos del parque Plana Baixa. La situación no presentaba dificultades para los bomberos, que han extinguido el fuego.
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