Entra en un bar de Castellón, amenaza a dos personas con un cuchillo e intenta huir de la Guardia Civil
El detenido, un hombre de 44 años, tenía tres órdenes de detención y personación y dos averiguaciones de paradero y domicilio de diferentes juzgados de la provincia
La Guardia Civil de Castellón ha detenido a un hombre de 44 años, como presunto autor de dos delitos de amenazas graves con arma blanca, resistencia y desobediencia grave a los agentes. Además, por estar reclamado por la justicia por cinco procedimientos diferentes, al cual le constaban tres órdenes de detención y personación y dos averiguaciones de domicilio.
El dispositivo de búsqueda se inició el pasado 10 de agosto en Vall d'Alba, tras las amenazas cometidas por parte del detenido hacia dos personas esgrimiendo un arma blanca de 10 cm, en un bar de la localidad.
Por todo ello, desde ese momento se llevaron a cabo las gestiones y actuaciones tendentes con el fin de localizar al supuesto autor, obteniendo como resultado, la detención del supuesto autor de los hechos el pasado día 8 de agosto, posterior a un intento de fuga con resistencia cuando los agentes intentaban identificarlo. Finalmente se comprobó que al mismo le constaban tres órdenes de detención y personación y dos averiguaciones de paradero y domicilio de diferentes juzgados de la provincia.
La actuación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Villafamés y Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón.
El detenido junto con las diligencias instruidas, ha sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Castellón.
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