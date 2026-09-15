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Incendio en una tienda de muebles del centro de Castelló

El fuego se ha generado en un aparato eléctrico

Incendio en una tienda de muebles de Castelló

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Bomberos de Castelló

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Alberto Campos

Castellón

Los bomberos municipales de Castelló han intervenido hoy para extinguir un incendio declarado en una tienda de muebles situada en la calle Herrero.

Al parecer, el fuego se ha generado en un aparato eléctrico. Los bomberos han logrado controlarlo con rapidez y posteriormente han procedido a la ventilación del local y a la revisión de la zona para evitar cualquier propagación de las llamas.

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Ninguna persona ha resultado herida ni ha requerido atención médica, según fuentes municipales.

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