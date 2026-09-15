Mantienen la petición de 6 años de prisión a un abuelo por presuntos abusos sexuales a su nieta

Una adolescente de 16 años compareció ayer en la Audiencia Provincial de Castellón para refrendar la acusación que hace contra su abuelo, para el cual la Fiscalía reclama seis años de prisión por una presunta agresión sexual. El acusado negó todos los hechos, que supuestamente ocurrieron cuando la niña tenía entre 6 y 10 años en dos localidades de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para proteger la identidad de la denunciante. El abuelo está cumpliendo una pena de prisión por unos hechos similares, ya que fue considerado culpable de abusar sexualmente de dos tíos segundos de la adolescente que denuncia ahora.

"La primera vez que pasó estaba sola con mi abuelo, me llevó a su habitación y empezó a tocarme por encima del pantalón, en la zona de la pierna", ha afirmado la joven, aún menor de edad y que ha testificado entre lágrimas. La chica ha indicado que hubo dos episodios de tocamientos en total, pero al precisar cómo fueron, dijo primero a preguntas de la fiscal que esos tocamientos no fueron en sus partes íntimas, mientras que luego a preguntas de su abogada sí especificó que fueron en sus partes íntimas y por encima del pantalón. Un último intento de presuntos tocamientos se dio más tarde, cuando la niña tenía 10 años, y ella subrayó que en esa ocasión se zafó de él encerrándose en un baño.

Se lo contó a una amiga

La joven denunció seis años después de que ocurrieran los hechos y tras conocer las otras agresiones cometidas sobre sus familiares. "Me dieron la opción de denunciarlo y es algo que me costó mucho", añadió la joven, cuyas palabras salían a cuentagotas. Una antigua amiga de la víctima acudió como testigo para asegurar que, cuando estaban en Primaria, la denunciante le dijo que había sido abusada por su abuelo.

La Fiscalía defiende que el testimonio de la amiga otorga la corroboración periférica al caso y asegura que "el bloqueo" que sufre la menor es lo que "le ha impedido llevar a cabo un relato desarrollado" en el juicio oral. Dos peritos psicólogos han determinado el relato de la víctima como "probablemente creíble" (la tabla usada por los psicólogos diferencia entre "increíble", "poco creíble", "indeterminado", "probablemente increíble" y "creíble"). Este testimonio está calificado así porque tiene cierto nivel de detalle, pero no un detalle absoluto.

"Duda razonable"

El abogado defensor del acusado consideró que existe una "duda razonable" en este proceso y vio "muchas contradicciones", como que la adolescente diera dos versiones diferentes ayer sobre cómo fueron los tocamientos (y una tercera versión dada en sede judicial anteriormente), así como el momento y la manera en la que le contó la agresión a su amiga (la víctima dijo que llamó a su amiga y la amiga indicó que fue en persona". Por estos motivos, pidió la libre absolución del jubilado, que de cualquier manera ya está en prisión y sí que reconoció los tocamientos a sus tíos segundos. De hecho, el hombre confesó aquellos primeros hechos después de haberlos negado durante un tiempo, algo que dividió a la familia.

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Ayer, una prima de la víctima que siempre estaba con ella cuando visitaban al abuelo, testificó a favor del acusado. "No me creó a mi prima", dijo, porque según ella, que ahora tiene 23 años, la denunciante nunca se quedaba sola con su abuelo. Preguntada por si se creía los otros abusos que su familiar sí confesó y por los que cumple condena, contestó que prefiere "no tocar ese tema para mantener la relación" que tiene con su abuelo.