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Un coche arde por completo y obliga a cortar la N-340 a la salida de Benicàssim

El incendio de un turismo a la altura del puente del FIB provoca retenciones y moviliza a bomberos y fuerzas de seguridad a primera hora de la mañana

Imagen de la zona donde se ubica el vehículo ardiendo en Benicàssim

Imagen de la zona donde se ubica el vehículo ardiendo en Benicàssim / Google Maps

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Eva Bellido

Un turismo ha quedado completamente envuelto en llamas este miércoles por la mañana en la N-340, a la salida de Benicàssim, a la altura del puente del FIB.

El fuego, que según las primeras informaciones habría comenzado en uno de los laterales del vehículo, se ha extendido rápidamente hasta afectar prácticamente a todo el coche.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos y varias patrullas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellas Guardia Civil y Policía Local de Benicàssim, para asegurar la zona y facilitar las labores de extinción.

Aviso de la DGT del vehículo ardiendo en Benicàssim

Aviso de la DGT del vehículo ardiendo en Benicàssim / DGT

Circulación cortada

El incendio ha provocado inicialmente retenciones en este punto de la N-340 y, posteriormente, el tráfico ha quedado cortado mientras los bomberos trabajan en la extinción del vehículo y se garantiza la seguridad de la carretera.

Por el momento no ha trascendido que haya personas heridas.

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La circulación permanecerá condicionada hasta que finalicen las labores de emergencia y pueda retirarse el turismo de la calzada.

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