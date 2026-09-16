Un coche arde por completo y obliga a cortar la N-340 a la salida de Benicàssim
El incendio de un turismo a la altura del puente del FIB provoca retenciones y moviliza a bomberos y fuerzas de seguridad a primera hora de la mañana
Un turismo ha quedado completamente envuelto en llamas este miércoles por la mañana en la N-340, a la salida de Benicàssim, a la altura del puente del FIB.
El fuego, que según las primeras informaciones habría comenzado en uno de los laterales del vehículo, se ha extendido rápidamente hasta afectar prácticamente a todo el coche.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos y varias patrullas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellas Guardia Civil y Policía Local de Benicàssim, para asegurar la zona y facilitar las labores de extinción.
Circulación cortada
El incendio ha provocado inicialmente retenciones en este punto de la N-340 y, posteriormente, el tráfico ha quedado cortado mientras los bomberos trabajan en la extinción del vehículo y se garantiza la seguridad de la carretera.
Por el momento no ha trascendido que haya personas heridas.
La circulación permanecerá condicionada hasta que finalicen las labores de emergencia y pueda retirarse el turismo de la calzada.
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