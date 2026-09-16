Investigan a un vecino de Castellón por la muerte de su perro
Al autor de los hechos se le atribuye un delito contra los animales
La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años de les Alqueries como presunto responsable de un delito contra los animales tras dejar a su perro en la terraza de su vivienda sin acceso a comida y agua hasta provocarle la muerte.
La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Burriana, tras recibir el pasado mes de abril por parte de la policía local de esta misma localidad, unas diligencias donde se informaba de un fuerte olor que provenía de una vivienda del municipio.
Durante la fase de investigación, dentro de las gestiones llevadas por los agentes y circunstancias observadas en inspección ocular y tras trasladar el cadáver del animal al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, los investigadores concluyeron que las causas del fallecimiento estaban relacionadas con una situación prolongada de abandono y ausencia de los cuidados básicos necesarios para garantizar su supervivencia y bienestar.
Así mismo, se pudo constatar que el propietario del cánido fallecido dejó abandonado en la vivienda desde hacía meses, el cual fue hallado en una situación muy precaria, rodeado de gran cantidad de excrementos.
Por todo ello, el Seprona ha remitido las diligencias a la sección única de primera instancia e instrucción del tribunal de instancia de Nules, señalando las posibles responsabilidades penales ante el presunto responsable.
La Guardia Civil recuerda que:
El abandono o la omisión de asistencia veterinaria ante signos de enfermedad o dolor puede ser constitutiva de delito, incluso aunque el animal permanezca con su dueño.
Los propietarios son responsables del bienestar de sus animales, debiendo garantizar asistencia veterinaria y evitar cualquier sufrimiento evitable.
En caso de detectar situaciones similares, se recomienda informar de inmediato al Seprona (062) o a la Policía Local, aportando la máxima información posible.
- Este es el pueblo más bonito de Castellón para la revista Viajar: Ni Morella, ni Peñíscola y con 80.000 años de historia
- Nueva alerta de Aemet: Cuándo y dónde se esperan lluvias de 30 mm en una hora y tormentas en Castellón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubo de basura estrecho por solo 5,99 euros: apto para bolsas de hasta 50 litros
- Incendio en una tienda de muebles del centro de Castelló
- Alerta de la Policía Nacional: El peligroso motivo por el que están apareciendo monedas y billetes en los coches
- Entra en un bar de Castellón, amenaza a dos personas con un cuchillo e intenta huir de la Guardia Civil
- El plan de Sánchez para facilitar el relevo en el campo: 2.746 fincas ‘low cost’ en Castellón
- De solares a equipos médicos: la herencia de 1,6 millones que dejó una vecina de Benicàssim para mejorar la atención a los enfermos