Seis años de cárcel y 14.000 euros de multa para un violador en Vinaròs

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de seis años, por un delito de agresión sexual con la atenuante de reparación del daño, a un hombre por violar a una mujer con la que coincidió en un bar de Vinaròs, el 4 de septiembre de 2021. El condenado deberá indemnizar a la víctima con 14.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos y no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ella su durante 12 años.

Además, la sentencia le impone seis años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena de prisión y que contempla, además de la prohibición de aproximación y comunicación, la obligación de participar en programas formativos, laborales y culturales de educación sexual.

El cómplice no lo evitó

El tribunal también ha condenado a otros tres años de cárcel a un segundo hombre como cómplice del delito de agresión sexual, al concluir que, pese a que no participó de forma activa en la violación, sí estuvo presente y no hizo nada por evitarla. Este segundo penado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante siete años.

Los hechos ocurrieron cuando la perjudicada, conocida del principal condenado, se encontró con éste y un amigo suyo en un establecimiento de Vinaròs y fue invitada a tomar una cerveza en la casa de éste, donde según le dijeron estaba también su mujer.

La encerró y golpeó

Al llegar a la vivienda, la víctima descubrió que no había nadie, por lo que se sintió incómoda e intentó marcharse, pero ambos hombres le impidieron salir, la empujaron y la cogieron del cuello. A continuación, se sentaron en el salón e iniciaron una conversación durante la que víctima se fue al baño con la intención de que los condenados se calmaran y la dejaran en paz. Cuando estaba en el aseo, el autor de la agresión entró, le golpeó la cabeza contra la pared y la dejó aturdida. Con posterioridad ella se despertó en otra habitación, junto a una cama donde se encontraban los dos condenados, que le tiraron agua en la cara.

Tras ello -según consta en el apartado de hechos probados de la resolución judicial- uno de ellos la forzó sexualmente, mientras el otro se puso en la puerta de la habitación desde donde miraba la escena, en la que no intervino pese a que la víctima le pedía que le ayudara.

Ella logró escapar

La mujer escapó de la casa ya de madrugada y, tras salir a la calle, fue localizada por agentes de la Guardia Civil, que la trasladaron a un centro sanitario antes de denunciar los hechos.

El agresor sexual condenado como autor material consignó 10.000 euros en una cuenta judicial con anterioridad al inicio de la vista oral por lo que la Audiencia de Castellón le ha aplicado la atenuante de reparación del daño. En cambio, ha desestimado reducirle la pena, como solicitaba su defensa, por el consumo de alcohol y dilaciones indebidas.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.