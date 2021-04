Marta Barrachina Mateu (Vall d’Alba, 23 agosto 1982) aspira a convertirse el 8 de mayo en la primera mujer que preside el Partido Popular en la provincia de Castellón. Técnica de Educación Infantil, tiene 38 años y es madre de una niña. Alcaldesa de su pueblo natal con mayoría absoluta y diputada provincial, atesora una amplia experiencia en la gestión municipal. Afiliada desde el 2003, en la actualidad es la vicesecretaría de Organización del PPCS. Ahora, tras 18 años al servicio del PP desde la base, ha dado el paso para seguir trabajando pero al frente de la organización provincial para recuperar la Diputación y las alcaldías en 2023.

Usted fue la primera en presentar su candidatura a presidir el PP de Castellón. ¿Esperaba que se presentaran otras candidaturas?

Yo di el paso por responsabilidad con mis compañeros, que me animaron a hacerlo y me han brindado su apoyo, y por convicción en que se pueden hacer cosas en beneficio de nuestra marca y nuestros militantes. Este partido está lleno de grandes personas, tengo unos magníficos compañeros. A partir de ahí, los afiliados no han parado de solicitarnos un proyecto fuerte y de unidad. Y en eso hemos venido trabajando desde el primer día. El adversario del PP está enfrente, es la izquierda que tanto daño está haciendo a esta provincia y a los castellonenses con sus decisiones.

¿Es usted la apuesta del partido a nivel nacional como se ha dicho?

Mi compromiso es con Castellón y con mis compañeros del Partido Popular de la provincia de Castellón. Son ellos los que han avalado masivamente mi candidatura y es a ellos a los que me voy a entregar en cuerpo y alma. Este proyecto es de Castellón y para la ciudadanía de esta provincia. Evidentemente, nuestro trabajo suma al proyecto del PP a nivel nacional. La candidatura que encabezo aglutina el sentir de todos los militantes, que reclaman aunar esfuerzos y devolver la ilusión a las bases para que el PP recupere el liderazgo a nivel provincial.

El hecho de que haya habido tres candidaturas, ¿teme una fractura en el PP provincial? ¿Cómo va usted a curar las heridas internas?

El contrincante del PP está enfrente, en la izquierda. Tanto Carmina Ballester como Lluís Gandia son excelentes compañeros, con los que tengo una buenísima relación. Mi compromiso es sumar esfuerzos para reactivar el PP de la unidad y del progreso. Es una labor conjunta y necesitamos a todos para conseguirlos. Aquí no sobra nadie. En este proceso no hay vencederos ni vencidos. Y estoy segura de que ningún compañero con sentimiento de partido va a abrir heridas. Con este proyecto gana el PP y los

Carmina Ballester era la otra aspirante con más apoyos. ¿Cómo se ha fraguado la unión con la alcaldesa de Onda? ¿Qué papel puede jugar en su organigrama?

El bien del partido ha imperado por encima de otros intereses. Carmina Ballester es una magnífica alcaldesa y una excelente compañera. En solo dos años de mandato, ha dado la vuelta a una ciudad como Onda situándola, de nuevo, en la senda de progreso y la evolución. El PP de Castellón que estamos construyendo necesita del talento de todos los hombres y mujeres de esta provincia.

¿Y cómo será la integración de aquellos que la apoyaban? ¿Reserva el número dos del partido para esa otra sensibilidad?

Nuestro propósito es devolver al PP el protagonismo en la sociedad castellonense que nunca debió perder. Este proyecto no va de sillones ni de cargos, va de trabajo, trabajo y trabajo. Quien esté pensando ahora mismo en puestos se equivoca.

¿Ha hablado ya con Lluís Gandía para evitar un enfrentamiento en primarias?

Desde el primer día. Fue una de las personas con las que hablé cuando anuncié públicamente mi candidatura, de la misma manera que hice con el resto de mis compañeros. Yo, sinceramente, considero que, ahora mismo, solo podemos trabajar por un PP unido, porque nos lo están pidiendo nuestros militantes.

¿Cuál es su proyecto para dinamizar el PP provincial y ganar de nuevo alcaldías y la Diputación?

El PP debe abandonar los despachos y salir a la calle. Tenemos que recuperar el latido de todos y cada uno de las 135 localidades de la provincia y que los afiliados vuelvan a confiar en el PP para solucionar sus problemas, para frenar el avance del socialcomunismo que amenaza a nuestros derechos, a nuestra economía, a nuestra cultura e, incluso a nuestras tradiciones. Lo demostramos en su día y estamos en disposición de volver a hacerlo. Es el momento del PP. Nunca esta provincia registró mayores avances que con gobiernos populares.

¿Una vez sea presidenta del PP, asumirá también la portavocía en la Diputación?

Insisto en que todavía no estamos en ese capítulo. Vamos a escuchar y a atender las inquietudes y demandas de los militantes. Y cuando llegue el momento de decidir se escogerá a la persona que mejor represente los intereses del PP en todos y cada uno de los ámbitos, institucionales y orgánicos.

Una vez acabado el congreso provincial, vendrá el regional. ¿Cuál será la postura de Castellón? ¿Apoyarán a Isabel Bonig si como dice ella se presenta a primarias?

El futuro del PPCV lo decidirán los militantes, yo ahora mismo solo tengo una prioridad, y es Castellón. Isabel Bonig ha sido capaz de sostener la bandera de nuestro partido incluso en los peores momentos de nuestra historia. Y eso tiene un grandísimo mérito.Serán los militantes los que decidirán.

En la recogida de avales se ha recorrido prácticamente toda la provincia. ¿Cuál es, en su opinión, el estado de salud del partido?

Hemos empezado este proyecto visitando la gran mayoría de nuestras agrupaciones locales, para presentar nuestro proyecto y solicitar su confianza. El objetivo ha sido decirles que estamos a su lado. Ha sido la primera de otras muchas veces que en el futuro les seguiremos visitando, porque su opinión y sus demandas son importantes. Cada una de las agrupaciones locales del PP será el corazón que hará latir un proyecto que abarca la totalidad del territorio provincial. El PP es el que tiene una mayor estructura e implantación en nuestra provincia y hay que reforzar toda esa base atendiendo las demandas de cada uno de los afiliados y simpatizantes.