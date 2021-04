La compañía Keraben Grupo ha organizado un webinar denominado Keraben Grupo trends: Tendencias en Cerámica 21/22, de la mano de Pepa Casado, cofundadora de la consultora Future-A y especialista en investigación de tendencias.

De este encuentro han surgido conclusiones muy interesantes sobre las tendencias y cambios de nuestras viviendas a causa del confinamiento. No se trata de cambios estéticos eventuales, sino de nuevas formas de entender los hogares que han pasado a ser fundamentales para comprender la función de las residencias en los próximos años.

La nostalgia de los tiempos pasados, el ansia de libertad, la necesidad de la conexión con la naturaleza o el sentimiento de protección han sido aspectos clave que han transformado las necesidades de las personas y, con ellas, la estética y funcionalidad de sus viviendas, nuevos retos para la industria cerámica siempre en constante evolución y mejora.

Todos estos cambios y evolución pueden aglutinarse en tres conceptos claves; Home Sanctuary, Rural & Contemporary y Neo Déco, todos ellos con unas características y filosofía muy definidas.

Home Sanctuary. La vivienda como refugio

Es una de las tendencias clave para comprender el origen de partida y los caminos hacia los que se dirigen las nuevas líneas de diseño. El hecho de habernos visto obligados a pasar más tiempo en casa ha provocado que veamos nuestros hogares de una forma distinta.

En una época marcada por la ansiedad, se recurre a la vivienda como un santuario que lucha contra el estrés y los temores del mundo exterior, teniendo en cuenta la comodidad, la flexibilidad, la durabilidad y la productividad. La vivienda se ha convertido de nuevo en el centro de nuestra vida y ha pasado, además, a ser un entorno seguro, al tiempo que se ha transformado en un espacio multifuncional; colegio, gimnasio, oficina, restaurante o sala de cine en un mismo espacio.

El covid también nos ha obligado a parar y contemplar la vida desde otra perspectiva. Las nuevas generaciones valoran la tranquilidad y todo aquello que le aleja del estrés que genera la tecnología, sin dejar a un lado la importancia que tiene en sus vidas. Han abandonado el FOMO, Fear Of Missing Out (miedo de perderse los acontecimientos), por el JOMO, Joy Of Missing Out (satisfacción por perderse los acontecimientos). Han aprendido a llevar una relación mucho más sana con las redes sociales y entienden que la salud mental y física está por delante de cualquier aspecto más superfluo. Actividades como la meditación han pasado a ser esenciales en el día a día y el hogar es el espacio en el que se desarrollan.

Todos estos aspectos se reflejan en la decoración con el uso de tonos tranquilos, superficies con textura y materiales naturales, siempre buscando la conexión entre el interior y el exterior de los espacios.

Warm surfaces

En los materiales reinará la predilección por la calidez en las estancias. El minimalismo propio de la tendencia se inclinará por acabados naturales en los que las propias superficies serán las protagonistas. El objetivo es conseguir resultados más atemporales, pero que tengan capacidad de añadir una dimensión más emocional al proyecto. Esto es posible gracias a la modelación y la coloración de la materia prima.

Los materiales con texturas, maderas sutilmente desgastadas que dejan ver el paso del tiempo y tonos beiges y off whites serán el entramado principal del Home Sanctuary.

Sophisticated essentials

La exaltación de un minimalismo más bien esencialista deja a un lado todos aquellos elementos que no son funcionales. La sencillez impregna los diseños con acabados táctiles que aportan una sensación de calma y comodidad. Dentro de esta tendencia, tanto los colores neutros como monocromáticos aportan luminosidad a los espacios. En cuanto a los materiales, destacan las piedras naturales con personalidad y variedad gráfica, que desafían la hegemonía de los mármoles y redefinen lo que significa lujo: esencia, sensorialidad y naturalidad.

Health at home

El confinamiento ha demostrado que el deporte y la limpieza aportan un equilibro mental que se ha establecido como un aspecto necesario dentro de los hogares. La venta de productos desinfectantes para la vivienda se ha disparado y, según los expertos, no sólo ha sido a causa del coronavirus, sino porque limpiar nos devuelve cierta sensación de control. Por otro lado, el ejercicio ha entrado dentro del espacio doméstico, pero busca nuevas formas de integrarse en la vivienda de forma más amable.

Color alert! El off white será el punto sobre el que girará la gama cromática en este movimiento.

Rural & contemporary

La conexión con la naturaleza se ha convertido en un punto de partida clave para cualquier hogar. Durante los meses de cuarentena, el volumen de ventas de semillas y plantas creció un 320%. Después de varias semanas sin poder salir de sus viviendas, las personas han vuelto a reconectar con los espacios verdes.

Ese espacio temporal y físico con la naturaleza ha provocado que la sociedad necesite acercarse de nuevo a ella, tanto fuera de sus hogares como en su interior. De ahí surge el movimiento del preparacionismo y la autosuficiencia. El subconsciente teme un nuevo confinamiento y eso nos incita a rodearnos de vida natural en nuestro día a día. Siguiendo la misma línea, lo cercano pasa a ser la opción más segura y, a la vez, una vía de escape hacia la nostalgia del pasado. Por esta razón, la artesanía tradicional se posiciona como un aspecto muy interesante dentro de esta tendencia.

Se exploran todo tipo de espacios en base a la vegetación que se les puede agregar bajo una perspectiva de naturalidad y sencillez. El movimiento Rural & contemporary da un paso más e investiga desde el bienestar psicológico en el lugar de trabajo hasta una mayor longevidad. En los espacios de oficina los beneficios para los trabajadores pueden ir desde la limpieza del aire y la reducción de los niveles de ruido hasta la reducción de las tasas de estrés y enfermedad y el aumento de la productividad y la creatividad.

Controlled nature

La naturaleza se integra en los espacios de una forma racional y controlada que juega con la visión aspiracional y salvaje propia de la vida silvestre. Las piedras exóticas con los cementos con efecto de fraguado serán dos de los pilares más importantes dentro de esta tendencia, desde una perspectiva distinta a la que se ha enfocado anteriormente. Los óxidos propios de las temporadas pasadas dejan paso al desgaste natural de una manera mucho más suavizada. En esta línea, la naturaleza pretende ser el primer plano de la composición en el diseño completo.

Mediterranean minimalism

Las islas y las zonas de levante se han posicionado en el punto de mira de la industria arquitectónica a nivel internacional. Son espacios que permiten equilibrar balanza entre la rabiosa contemporaneidad de la arquitectura minimalista y una visión amable y más cercana a la naturaleza. Grandes bloques blancos inspirados en las construcciones endémicas de cal, apertura a la naturaleza y luminosidad son las claves de un minimalismo mediterráneo que encaja con la búsqueda de una conexión real y actualizada con el espacio exterior. Un gran exponente dentro de esta tendencia es, sin duda, el último proyecto de Keraben Grupo junto a Ubiko en Mallorca.

Soft & rough Stone

La cerámica se entiende como un elemento fundamental dentro de las viviendas. La búsqueda de un espacio que transmita protección y calma a la vez se traduce en el empleo de materiales con efecto piedra en tonos neutros, que van desde los blancos pálidos a los carbones más oscuros. La rugosidad conecta la naturaleza exterior con el interior de la vivienda.

La gama con más fuerza dentro de esta tendencia será la terracota en todas sus versiones.

Neo Déco

Podríamos calificarla como la nostalgia convertida en tendencia. En ella se observan claramente ligeras (y no tan sutiles) pinceladas de icónicos diseños del art Déco y el art Nouveau. Con este movimiento damos la bienvenida a los nuevos años 20. Esta nueva época está marcada por la añoranza de los tiempos pasados. Los momentos referentes nos ayudan a conectar con la realidad y el espacio.

Así lo constatan los expertos: después de una etapa de restricciones, se espera la llegada de tiempos de desenfreno. Se da la casualidad de que los famosos años 20 trataron de eso, fue una época de bonanza después de varios años de penurias. Este emblemático momento en la historia se enlaza con la actualidad y recupera parte de su encanto y ansia de libertad.

En este sentido, esta energía desenfrenada propia de la época de prosperidad económica conecta con la búsqueda de nuevos públicos en el sector del lujo. Un público joven que se resiste a las estrategias tradicionales del mercado. Para ello, tratan de revisitar la historia para recuperar técnicas artesanas enfocadas hacia unos consumidores que priorizan la calidad en los productos.

El elemento decorativo se convierte en un punto clave en cualquier estancia. Esta vez lo hace de una forma mucho más sutil e incluso eclética, ya que se mezclan varios patrones en uno. Las geometrías, las filigranas o el trabajo artesonado con madera serán los protagonistas indiscutibles de la temporada.

New wave

La estancia gira en torno a la fuerza que aporta el color como función decorativa. Los patrones geométricos se funden, incluso, con los muebles para aportar una homogeneidad conjunta a la estancia. Tanto los elementos redondeados y acanalados abombados en el mobiliario, como las geometrías y relieves en recubrimientos son elementos esenciales que convierten un proyecto en un estilo neo déco. Al contrario que el resto de las tendencias, el blanco y el negro se limitarán a tener la función de colores delimitadores.

Taracenas and geometry

La importancia de la artesanía en este movimiento se expande incluso a la cerámica. La piedra se trabaja de la misma forma que la madera para conseguir un efecto artesanal a través de técnicas contemporáneas. Esto conlleva una fabricación mucho más simple y efectiva. Los mosaicos y los cortes de piezas, ya sean reales o simulados, a través de corte por agua o sencillamente un marcado, son el elemento decorativo más importante dentro de esta tendencia en lo relativo a superficies.

El Neo Déco deja a un lado los tonos neutros para jugar con la viveza del amarillo.