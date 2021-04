Los médicos reclaman más profesionales de Atención Primaria y disminuir la ratio de enfermos por facultativo. Estas son dos de las reivindicaciones que asociaciones profesionales y sindicatos hicieron este lunes con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria.

«Para una atención digna y de calidad se deberían dedicar 10 minutos de media a cada paciente», defiende Alejandro Calvente, del Sindicato Médico de Castellón. Este colectivo aboga por atender una media de 25 a 30 pacientes diarios, cuando en algunos casos e duplica esta cifra. «Se está atendiendo entre 45 y 50, entre presencial y telefónica», indican desde este sindicato. Ya antes de la pandemia «había un déficit enorme de personal y medios, con equipos y programas obsoletos», expresa Alejandro Calvente, desde el Sindicato Médico en Castellón.

Las sucesivas oleadas del covid han contribuido a agravar la situación. Por ello, Calvente reclama que se renueven los contratos covid, que vencen en breve, porque son clave «dado que el personal ya era deficitario de antemano y, encima, el trabajo acumulado».

Ignacio Domingo Triadó, del Foro de Médicos de Atención Primaria, coincide en que los cupos están sobresaturados, por lo que también demanda que no sean tan grandes para poder mantener una adecuada atención ya que la demora ha empeorado debido a la incidencia del covid. En concreto, pide que se respete el cupo de 1.500 tarjetas SIP en Medicina de Familia y de 900 en Pediatría, así como que los facultativos puedan gestionar sus propias agendas diarias.

En estos momentos, según CSIF, las agendas de los médicos para solicitar atención sanitaria presencial a demanda siguen cerradas, es el médico el que, tras valorar cada caso, los cita presencialmente aunque se está recuperando gradualmente la atención presencial.

No obstante, matiza Domingo, «la atención presencial no ha desaparecido en ningún momento. Lo único que ha cambiado es el acceso a los centros. Cuando nos piden una cita se hace una cita telefónica y gestionamos la hora a la que tiene que acudir la gente para evitar masificaciones por consultas innecesarias», clarifica. Domingo no obstante señala que si el porcentaje antes era de 80-20% ahora es del 35%-65%. Eva Suárez, del mismo Foro, justifica que "la gente no puede venir directamente como antes, porque el aforo está restringido, por seguridad".

Según fuentes del sindicato CSIF, en estos momentos se está atendido unas 8 ó 10 citas presenciales diarias de media. Este sindicato indica además que todavía hay ambulatorios cerrados, como Constitución Benadresa, Grupo Reyes y San Lorenzo.

Pacientes crónicos

El impacto de la pandemia ha provocado que el seguimiento de los pacientes crónicos se haya visto más afectado tanto por la afección al sistema sanitario como por el propio covid. Y es que si durante los momentos de mayor incidencia los hospitales tuvieron que suspender citas en atención especializada, los crónicos a quien acudían era al médico de cabecera y otros ni siquiera eso. Y es que los centros de salud tuvieron que mantener circuitos exclusivos para pacientes covid y no covid y, en los momentos más críticos, también encargarse de los rastreos.

No obstante, en estos momentos, la situación es de calma tensa. "Estamos esperando a ver qué ocurre en los días posteriores a Semana Santa, ya que es probable un aumento de los casos por el alza de la movilidad, si bien la situación en la Comunitat es más ventajosa respecto al resto de España tanto en número de casos como de hospitalizaciones, lo que puede ayudar a contener la cuarta ola. Además, el ritmo de vacunación va aumentando", argumenta Domingo.

Más recursos tecnológicos

Este apunta como dato positivo que el covid obligó a incorporar cambios en la atención sanitaria que han venido para quedarse, como la posibilidad de que los crónicos puedan renovar medicinas sin tener que acudir al centro de salud (los crónicos a los que se les acaba la medicación pueden coger cita telefónica y, se les activa la medicación y pueden ir a recogerla a la farmacia con la tarjeta SIP) o los resultados de un análisis. De ahí que también demanden mejoras en herramientas tecnológicas de comunicación e información. El colectivo ha emprendido una campaña para recoger las peticiones de mejora asistencial de profesionales y pacientes.

La síndica de Ciudadanos en les Corts, la castellonense Ruth Merino, se sumó a las reivindicaciones de más personal y más recursos para la Atención Primaria e insistió en el papel clave que este colectivo debe tener en la vacunación. Por ello, pidió agilizar al máximo las convocatorias de empleo público para aumentar la plantilla, un mínimo de 10 minutos en consulta, asegurar unas condiciones laborales dignas e impulsar la telemedicina.