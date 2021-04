Después de que la Federación de Peñas Taurinas instase la pasada semana al Consell a activar ya la campaña taurina, este colectivo se reunió con representantes de la Generalitat y de 12 ayuntamientos de la Comunitat. De la reunión se extrajo un consenso acerca de la posibilidad de que, cuando la situación sanitaria lo permita, puedan celebrarse festejos taurinos en recintos cerrados, con un protocolo similar al que se aplicó ya con éxito en Vila-real, Cabanes y Vinaròs el año pasado.

La propuesta de la federación

El presidente de la Federación, Vicente Nogueroles, consideró que la entidad salió respaldada por los alcaldes presentes en el encuentro en las propuestas que presentaron. «Hemos intentado dividir en 3 puntos el reinicio de la temporada, una primera parte, en cuanto pudiéramos, cuando pasara el estado de alarma, que podría ser a final de mayo o junio, en el que fuera muy similar a como se celebró en Vila-real, en recintos cerrados con aforos al 50%; una segunda, conforme hubiera avanzado el mes y los resultados de la primera fase, donde estaríamos hablando de un 75% de aforo; y ya en un futuro, con una vacunación masiva, poder ver la posibilidad de retomar los festejos en las calles. Todos han visto que nuestras propuestas son sensatas, empezar poco a poco e ir sumando y aumentando aforos conforme cómo vaya la pandemia». Ahora bien, Nogueroles, matizó que «no hay fechas para nada». «Salimos muy contentos por el respaldo que hemos tenido de los alcaldes», dijo.

Conocimiento

En palabras de la diputada socialista, Anna Besalduch, «tenemos muchas ganas de ver toros por nuestras calles, pero tenemos que hacer las cosas con mucho conocimiento. Somos los primeros que queremos que se apliquen protocolos y que nos den la seguridad a los que tenemos que hacer las normas». «El primer paso es utilizar los protocolos que 3 ayuntamientos de la provincia usaron el año pasado e incluso mejorarlo y, solo la situación lo permita, si los ayuntamientos o peñas quieren hacerlo en este formato ir adelante, y en función de cómo vaya la situación epidemiológica, la vacunación, ir a una desescalada».

No generar desconfianza

Por su parte, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, apeló a seguir trabajando con rigor, seriedad y prudencia para hacerlo bien y no generar desconfianza en la búsqueda de cuando la autoridad sanitaria entienda que se puedan hacer encuentros. Para eso tenemos que seguir trabajando y manteniendo protocolos y planes de contingencia. "Ya tienen un protocolo, en recintos cerrados, y en función de cómo evolucione ya se plantearían nuevos escenarios", señaló. "El que quiera hacer toros, a imagen y semejanza de Vila-real puede hacer", señaló.

Vila-real

No obstante, el alcalde de esta última localidad, José Benlloch, apeló a no generar expectativas. Bajo su punto de vista, "durante este año va a ser prácticamente imposible" tener toro en la calle. "No veo en septiembre en mi ciudad que podamos hacer festejos de calle. Me parece un riesgo no poder controlar los aforos, un sobre esfuerzo y una mala iniciativa que nos podría perjudicar la seriedad e imagen con la que hemos trabajado, pero hemos demostrado que en plazas se puede organizar de forma que la gente pueda ir y asumir parte del coste para mantener la tradición, ayudar al sector y dar un poco de ilusión y estos eventos, igual que los musicales, pueden dinamizar la economía".

Los responsables volverán a reunirse una vez decaiga el estado de alarma. Si este se celebra el 12 el 12 de mayo.

Besalduch también asumió que por ahora no se pueden hacer eventos, por ejemplo conciertos, con aglomeración de gente y que por ejemplo hacer toros en la plaza de Sant Mateu supone no poder controlar el aforo y que habrá que esperar a que se llegue al estadio de la desescalada para poderlos hacer. "No sé cuándo será posible, pero si en agosto no puede ser y en octubre o noviembre, es posible, lo haremos", señaló.

Entre los alcaldes que asistieron a este encuentro telemático estaban Merche Galí, alcaldesa de Almassora; los ediles de fiestas de la Vall, Lluis Diago, Burriana, Lluisa Monferrer, Onda, María Prades, y Nules, Ramón Martínez, así como el secretario autonómico, José María Ángel, y el director general de Emergencias, José Sanmartín, y por parte de la Policía Autonómica Luis Mahicas, Fernando Castellanos, director de área, entre toros. Los asistentes se emplazaron a volver a reunirse cuando finalice el estado de alarma, que vence el día 9, con lo que el encuentro podría celebrarse el 12 o el 13