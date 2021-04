El programa de Movistar+ La Resistencia dirigió sus bromas en el programa de anoche a la provincia de Castellón, dentro del recorrido que el colaborador Jorge Ponce hace de toda la geografía española. Una sección en la que la mala leche y los tópicos están a la orden del día, aunque siempre en clave de humor.

"Está ubicada en el enclave del Mediterráneo que da igual", comenzó su intervención el humorista. "No es ni Costa Brava ni tiene la fiesta de Valencia", añadió. Ponce insistía en la idea de que Castellón es un territorio, en general poco atrayente para el turismo: "Teniendo costa, ¿por qué parece de interior? Estás en un chiringuito y sientes que estás en una estación de servicio".

"La gente está morena porque tiene mucho sol pero ves mirada de descampado. En Castellón puedes estar en la orilla del mar y sientes tierra en el alma", dijo, una intervención que suscitó las risas de los asistentes al programa.

Y cómo no, también hubo espacio para la infraestructura más polémica de la provincia. "Me hace gracia lo inocentes que son, porque pensaban que la gente no iba porque no tenemos aeropuerto. Es más conocido el aeropuerto que Castellón", dijo Jorge Ponce. "La verdad es que el giro es precioso", añade el conductor del programa, David Broncano.

"Me voy a camuflar por si me voy para allá este verano", dijo a modo de despedida Ponce.