El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, negó este viernes en Castelló la existencia de una guerra de distribución de vacunas entre autonomías. Asimismo, mostró el objetivo que durante el mes de junio todas las personas mayores de 60 años estén vacunadas, lo que significará sobre todo es que habremos salvado muchas vidas, que es de lo que se trata.

Puig señaló que el que la Comunitat esté por debajo de la tasa de vacunación española se debe a una cuestión demográfica, debido a que aquellas comunidades donde hay porcentaje mayor de envejecimiento tienen más vacunas.

"El objetivo de país, plenamente compartido por nosotros, es que hay que proteger a los más vulnerables, vivan donde vivan; por tanto, a los grupos de edad que tienen mayor peligro en acabar contrayendo la enfermedad y desgraciadamente muriendo", reflejó Puig.

No obstante, Puig matizó, "nosotros estamos por que haya una distribución equitativa, que es la que se está produciendo ahora ya en Astrazeneca o en Jansen, cuando se produzca".

Puig no criticó que la Comunitat haya recibido menos vacunas que otras autonomías. "Es cierto que inicialmente, las comunidades autónomas que tenían una pirámide de edad más envejecida han tenido más vacunas, lo que me parece razonable", defendió.

No recurrirá el cierre de salones de juego

También anunció que no se va a recurrir la decisión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat de anular el cierre de salones de juego y casinos. "Creo que se dan las circunstancias oportunas para que con los límites de aforo se pueda mantener esta actividad", indicó.

"No queremos restricciones por hacerlas, no son una cosa caprichosa, se hacen para mejorar la situación de calidad de vida y salud. Ojalá más pronto que tarde podamos levantarlas", indicó Puig, quien añadió que "queremos hacerlo".

Baja incidencia

Puig quiso agradecer a la Comunitat que haya logrado ser la autonomía de menor incidencia por bajo de 50 casos". "La sociedad valenciana ha demostrado de una manera bien visible que cuando trabajamos y hacemos las cosas bien conseguimos resultados", reflejó.

Normalidad en verano

Puig apeló a "ser responsables en la desescalada y muy prudentes para intentar llegar a una normalidad y hacerlo lo más pronto posible, ojalá antes del verano, hemos de llegar al máximo posible de vacunación”.

Inicio de la vacunación masiva el lunes

Sobre el inicio de la vacunación masiva a partir del lunes, Puig señaló que la Comunitat está preparada para ello. No obstante, admitió:

"Iremos hasta donde podamos llegar en función de las vacunas que tengamos. Es cierto que las dificultades que ha habido con Astrazeneca primero y después con Jahnsen nos producen una cierta dificultad de poder alcanzar ese objetivo de casi medio millón de vacunas a la semana pero con las que tenemos, que son alrededor de 200.000 iremos adelante".

No hay rechazo a la vacuna

"No le quepa duda, vacunarse es la mejor salida a la situación de la pandemia. No hay otra. Estamos viendo que la sociedad valenciana lo asume y no hay un rechazo ni mucho menos masivo a la vacuna; es muy minoritario", dijo Puig.

Reunión el sábado

Puig anunió que mañana hay una reunión para ver cómo se establece la forma de actuar tras las "sensibles situaciones que se han producido" y confió en que lo más pronto posible llegará la autorización de Jahsen, con todas las garantías de seguridad, y espero que con Astrazeneca haya decisiones de producir las segundas vacunaciones y ampliar incluso los grupos de edad.