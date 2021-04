Dos años después del incendio que arrasó gran parte de la catedral de Notre Dame, en París, el proyecto del nulense Fran Canós es uno de los que optan a ser elegidos para la reconstrucción del templo. Canós, de 31 años, es ingeniero de diseño industrial y tras finalizar al máster estuvo trabajando tres años en Porcelanosa, antes de comenzar su carrera como autónomo. Su ocupación principal son los proyectos de arquitectura, interiorismo y diseño de producto. En el año 2018 ganó el Red Dot Design Award, el premio más prestigioso del mundo del diseño, y en el 2019 recibió el Oro los premios ADCV. Ahora, su proyecto para reconstruir Notre Dame se encuentra entre los diez favoritos para el diario The Independent, después de ser seleccionado entre los 50 mejores por la plataforma mundial GoArchitect.

¿Cómo recuerda el día del incendio de Notre Dame?

A mí siempre me han gustado mucho las catedrales, recuerdo que en Tercero de Primaria gané un concurso de dibujo donde ya dibujé la Sagrada Familia. Siempre he tenido esa inquietud y el día del incendió me afectó. Sentí la misma impresión que con los atentados del 11-S, salvando las distancias, eso que ves algo y no te lo crees. Me generó un sentimiento tan grande que me puse a dibujar al día siguiente, sin ninguna intención, simplemente porque me apetecía, y me salió el proyecto de la catedral. Recuerdo que era viernes, acabé de trabajar por la tarde, me descargué el archivo de Notre Dame en 3D y empecé a imaginar lo que debería hacer el arquitecto: atacar los contrafuertes, hacer algún tejido… una armadura de piedra natural que fuera por encima de la cubierta y que simbolizara proteger Notre Dame. Ahí nació, de manera muy natural, prácticamente toda la idea.

¿Cómo surge la intención de participar?

Cuando llega el concurso. Lo lanza Macron (el presidente francés), y como es política, pues unos están en contra y otros a favor. Entonces desde el mundo de la arquitectura se crea un concurso independiente para hacer fuerza, me presento y me seleccionan.

¿En qué consiste su proyecto?

Respeto la aguja que se quema, la reproduzco tal y como era, y la cubierta también. Por cada arbotante y cada contrafuerte genero un trenzado de piedra natural que solo es posible con la tecnología de ahora, con control numérico. Esa armadura que va por encima de la cubierta que simboliza la protección. Este trenzado consigue que la catedral tenga una armonía, está bien integrado estéticamente. Hay arquitectos que prefieren que se vea su firma, yo prefiero respetar toda la historia de Notre Dame. En realidad, y en general, soy algo rupturista, porque quiero hacer algo nuevo, pero a la vez conservador porque quiero usar materiales como la piedra y la madera aplicando la tecnología actual. Otra gente pondría cristal o aluminio, eso no lo veo. La catedral y su historia merecen un respeto.

"Se trata del monumento más visitado de Europa, es un emblema, y por eso considero que se debería reproducir tal y como era y con los mismos materiales" Fran Canós - Ingeniero de diseño industrial

¿Cuál sería la mayor dificultad técnica?

La mayor dificultad es coger la piedra y curvarla. Ahora se puede hacer, yo trabajo de hecho con una empresa que realiza esta técnica. Es cien por cien viable, pero hay que hacer un análisis de estructuras para ver cómo está Notre Dame.

¿Qué valor histórico tiene para usted Notre Dame?

Hoy en día, mucha gente quiere construir Notre Dame tal y como era antes, y otra gente quiere hacerla nueva. Notre Dame se empieza a construir en el siglo XII y en el XIII se acaba, y en los posteriores se va actualizando. En 1840 se quema una parte y deciden reconstruir la catedral. Ya con el mismo debate. Ganan los que quieren aportar algo y hacen la famosa aguja, los doce apóstoles y las gárgolas. A fecha de hoy, a la hora de reconstruir, no sabemos qué queremos hacer, estamos con miedo. La persona que decide, que es el gobierno al final, deduzco que elegirá algo conservador, aunque nunca se sabe. A ver, debemos partir de que se trata del monumento más visitado de Europa, es un emblema, y por eso considero que se debería reproducir tal y como era y con los mismos materiales. Si se queman las Meninas, por ejemplo, también habría que reproducirlas lo más parecido posible.

¿Qué plazos se manejan para conocer el proyecto elegido?

Creo que irá muy lento. Primero han de tener claro cómo hacer la cubierta y la aguja, tener el análisis de las estructuras... Puede ser que tarden todavía un año, pero no hay que meter prisa. Hay que ser conscientes de que en el siglo XXV la catedral ahí seguirá. No es un piso en la playa que tengas prisa por cumplir los plazos de entrega, no hay ninguna urgencia y hay que hacerlo bien.

¿Qué edificio histórico le habría gustado diseñar?

Me gustaría haber tenido la creatividad de algunos genios, de un Gaudí, que me parece alucinante, o Picasso. Es más envidia que otra cosa, pensar ‘esta gente cómo puede hacer esto’. O la música de Ennio Morricone. Es lo que intento perseguir, ir creciendo en cuanto a creatividad. Tener esa sensibilidad que te llena tanto que te hace vivir la vida diferente.

¿Tiene alguna construcción favorita en la provincia?

El edificio de Correos de Castelló, por ejemplo, me parece precioso... Es una pena que por las noches no esté bien iluminado.