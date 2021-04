La patronal y los sindicatos se conjuraron hace unos meses para acabar con los nueve años de ausencia de convenio colectivo para la hostelería en Castellón, pero el primer encuentro de la negociación, celebrado en la tarde de ayer en la sede de la asociación empresarial Ashotur, da que pensar que el camino será largo y complejo.

Así lo manifestaron los representantes de las dos partes tras una primera toma de contacto destinada sobre todo a resolver cuestiones de carácter técnico, y que ya mostró posturas muy alejadas. Por un lado, la patronal propuso que dentro del convenio quedaran incluidos los negocios dedicados a la restauración colectiva, como los comedores escolares o el servicio prestado a empresas.

El presidente de Ashotur, Carlos Escorihuela, lo justificó «porque estos negocios forman parte de nuestra patronal», aunque por parte de la UGT, Benjamín Sánchez mencionó que este apartado «no lo entendemos, ya que hay un convenio nacional que incluye a este tipo de empresas». Algo en lo que abunda el negociador por parte de CCOO, Javier Porcar.

Duración

Otro de los elementos de discrepancia está en la fórmula solicitada por los sindicatos para evitar que un sector que ha llegado a emplear en Castellón a 25.000 personas en temporada alta se quede sin convenio, como ocurre desde hace años . Por ello, los sindicatos ofrecen la ultraactividad, de modo que haya una prórroga automática año tras año si, extinguido el convenio, no haya un acuerdo para hacer su renovación. El dirigente de Ashotur comentó que se parte «de una situación de no convenio y no queremos enquistarnos cuando hay todavía mucho recorrido por hacer».

Desde CCOO y UGT mencionaron la necesidad de «sentarse», después de que el anterior acuerdo concluyera en el 2011, y quedara prorrogado por dos años más. En el primer día «notamos poca voluntad de llegar a acuerdos», dijo Porcar, aunque esperó que la tendencia cambie en próximas citas. Carlos Escorihuela avanzó que la negociación «será larga y dura, y costará tiempo llegar a un entendimiento, pero creo que lo salvaremos y sabremos encontrar puntos para el acuerdo».

Nueva cita

La futura reunión está programada para el 3 de mayo, en la que se espera alcanzar una mayor concreción, especialmente a la hora de tratar los asuntos de mayor calado, como los salarios. El diálogo social llega en un momento de dificultades para la hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia.