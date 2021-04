El Banco de Alimentos de Castellón, que atiende ya a 18.000 personas en toda la provincia por el hachazo de la crisis del covid, se encuentra en una precaria situación que ha llevado a su presidente, Santiago Miralles, a dar la voz de alerta.

Relacionadas Los bancos de alimentos hacen un llamamiento urgente para ayudar a los más perjudicados por la pandemia

«Apenas nos quedan reservas para pasar un mes. Vamos a ver si estiramos hasta junio. Ya hay estantes vacíos. Es muchísima la demanda. Es una bestialidad. Del año pasado a este atendemos a 4.000 personas más», explica. «En este primer trimestre del 2021 llevamos 100 toneladas más por encima del 2020. Del 1 de enero al 31 de marzo hemos repartido 350 toneladas y 50.000 euros en tarjetas recargadas de 50 euros para comprar en supermercados. En total, más de 400 toneladas en alimentos», dijo. En otro año sería casi la mitad, unas 250 toneladas.

Desbordados, de norte a sur

La organización cuenta con voluntarios en las unidades de reparto quincenales en ciudades grandes y mensuales en las más pequeñas. «Sería imposible todos los días. Cubrimos desde Vinaròs a Benicarló, Santa Magdalena, Peñíscola, Xilxes, Almenara, Castelló, Alqueries, Burriana, Vila-real,...Tenemos 98 unidades en toda la provincia», detalló.

¿Quienes recurren a estos lotes de alimentos por necesidad? «Muchos son afectados por ERTE que no han cobrado porque dicen que se ingresan con retraso. Y hay muchísima gente joven. La franja de beneficiarios va de 25 a 45 años y se han visto afectados por el parón de actividad --a raíz de la crisis sanitaria del covid-19--», indicó.

Normalmente una familia acude al Banco de Alimentos dos veces al mes y recibe la donación en función de los miembros de la familia. «Se da una tarjeta o dos, más comida no perecedera», indica. ¿En qué consiste esa tarjeta monedero? Tiene disponibles 50 euros cada una para poder comprar en el súper que se indique. En el almacén cuentan con un dispositivo que las carga. Con todo, detalló Miralles, «están capadas para que no se pueda comprar alcohol o productos que no sean de primera necesidad. Puedes comprar leche, pescado, carne, fruta, verdura, productos de higiene, ...Gracias a la app, además, se puede hacer un seguimiento y ver que se ha gastado correctamente».

Te puede interesar: Sociedad La pobreza del covid muestra un rostro mayoritariamente femenino

¿Y qué van a hacer en las próximas semanas, si se están agotando las existencias? «Pues hace unos días nos entró un camión en el que nos hemos gastado 14.000 euros comprando leche, cola-cao, aceite. Cosas que se utilizan en el día a día. Vamos a intentar alargarlo todo lo que podamos pero no nos quedan muchos recursos para aguantar el tirón». Las donaciones de alimentos a través de la app Nadie sin su ración diaria, pueden ser otra vía para contribuir de forma solidaria a dar alimentos a quien los necesite.