Cómo será el próximo curso escolar? ¿Volverá a ser todo como antes de la pandemia? La Conselleria de Educación prevé adaptar el modelo educativo a las circunstancias del covid. Eso sí, algunas medidas han venido para quedarse, como los trámites on line y la flexibilidad en la docencia.

Los padres quieren 100% presencial

En ese sentido, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Pep Albiol, lo tiene claro: «La semipresencialidad no tiene razón de existir de cara al curso que viene. Estamos a tiempo de tomar las medidas que haga falta para suprimirla. ¿Cómo? Buscando instalaciones alternativas, desdoblando clases por la tarde...», sugiere. Y es que, bajo su prisma, que las clases no sean 100% presenciales favorece la desigualdad entre el alumnado y la desafección en caso de absentismo. «Los protocolos no pueden ser los mismos, porque las situaciones afortunadamente no lo son; pedimos que se adecuen a la realidad», señala. Ahora bien, solicita mantener «los desdobles en Infantil y Primaria que han reducido las ratios considerablemente». Por último pide un estudio para analizar cómo ha afectado la semipresencialidad y la reducción de ratios. Recuerda que cuando se está dando un positivo en el aula las medidas funcionan y normalmente no se extiende al resto de compañeros.

Los profesores: sí con condiciones

Por su parte, el sindicato mayoritario, el STEPV, considera que la «presencialidad al 100% se puede plantear siempre que se mantengan medidas como la mascarilla y, si puede ser, la distancia de seguridad». Su portavoz, Marc Candela, recuerda que aunque el profesorado está vacunado, el alumnado no. «Se sabe que la población más joven contagia menos, pero se ha de estudiar bien porque justo donde no se mantiene la presencialidad al 100% es en el alumnado mayor de 15 años», señala. «Nosotros queremos plantear que se mantengan las ratios actuales pero que todo el alumnado tenga la presencialidad al 100%».

¿Y Conselleria?

Desde la Conselleria aseguran que «el modelo más extremo ha sido el establecido este curso. Ahora, lo que falta es modularlo y adaptarlo en base a las medidas de prevención y protección que las autoridades sanitarias vayan señalando en los contextos que se presenten». Eso sí, dado que el personal docente ya está inmunizado, a diferencia de lo que ocurría el pasado curso, todo apunta que no habrá menos presencialidad que este curso.

Docencia más flexible y más trámites online

Asimismo, desde Conselleria aseguraron que muchas de las mejoras que se han alcanzado han venido para quedarse. Entre ellas, la digitalización de los trámites como la web Telematrícula; o el avance en modelos pedagógicos innovadores, como que el alumnado de 1º de ESO trabaje por ámbitos de conocimiento y que se va a posibilitar que el próximo curso se extienda a 2º de ESO en los centros que lo deseen. Además, el profesorado está encarando nuevas formas de encarar las clases, por ejemplo, usando los patios o dando sesiones en espacios fuera del centro.

El curso actual

No obstante, desde Conselleria recuerdan que este curso todos los alumnos hasta 1º de ESO están yendo al 100% a clase todos los días y en 2º de Bachillerato el 98% en Castelló tienen 100% de presencialidad. «Todos los centros se han organizado y el alumnado a las materias que va en semipresencial es una parte muy pequeña», indicaron. En ello coincide la FAMPA, que señaló que tenían claro que el año pasado lo prioritario era empezar el curso fuera como fuera y que la semipresencialidad era uno de los mecanismos, que al final quedó reducida a segundo, tercero y cuarto de ESO y 1º de Bachillerato, pero que poco a poco se actuó y al final se limitó a Vila-real y Castelló y que en el resto de niveles hay 100% de presencialidad.

Desde la FAMPA confían que a lo largo de este abril y mayo se mantengan las reuniones de la mesa de padres y el FORUM educativo para clarificar estas situaciones, si bien periódicamente se reúnen con el director territorial. La próxima prevén tenerla a finales de mayo. Mientras Conselleria mantiene periódicamente las reuniones con directores e inspección educativa en las que analizan los preparativos del próximo curso, como este lunes.