La organización del festival Sansan evaluará una vez finalice el estado de alarma si la edición 2021 puede celebrarse. Fuentes del evento musical señalaron ayer que el día 17 de mayo mantendrán un encuentro con la secretaria autonómica de Sanitat, Isaura Navarro, y, a partir de ahí, empezarán a tomar decisiones y a valorar si es viable hacer el festival este año o no.

2020 suspendida

Hay que recordar que el Sansan se vio obligado a suspender la edición del 2020, debido al azote del coronavirus. La cita musical fue postergada para 2021. No obstante, se tomó la decisión de no concretar fechas hasta que las administraciones públicas no confirmaran con total seguridad que el mismo podría disfrutarse en condiciones de seguridad.

Octubre, fecha más probable

Según ha podido saber este rotativo, la cita musical podría desarrollarse en otoño --septiembre o, más probablemente, en octubre-- aunque se está a la espera de conocer las recomendaciones sanitarias que el Gobierno haga a las comunidades autónomas y que, a su vez aplique la Comunitat, para decidir si puede celebrarse la edición y en qué formato. Algo en lo que influirá el avance en la vacunación y la incidencia de la pandemia. Y es que se están trabajando en distintas soluciones para que pudiera llevarse a cabo en condiciones de seguridad.

Un cartel del lujo

El Sansan era la cita que inauguraba la temporada de festivales en la provincia de Castellón. La del 2020 debería haberse celebrado coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa con un cartel por el que iban a desfilar algunos de los artistas más reconocidos del panorama indie nacional. Así, entre los confirmados para su cartel se encontraban Leiva, Sidecars, Rayden y Miss Cafeína, que hubieran actuado del 9 al 11 de abril del 2020 en Benicàssim. Junto a ellos, Dorian, Zahara, Carolina Durante, La Casa Azul, Novedades Carminha, Rayden, Locoplaya, Varry Brava, Xoel López, La Bienquerida, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Delaporte, La Sonrisa de Julia y un largo etcétera. Un cartel de lujo para los amantes del indie.