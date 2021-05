El nuevo grado en Inteligencia Robótica que implantará la Universitat Jaume I este próximo curso 2021/22 es el único grado en esta especialidad en toda la Comunitat y atraerá a alumnos de toda España. Así lo explica el presidente de la Comissió Acadèmica, Antonio Morales, quien explica que el grado de la UJI va a estar más enfocado hacia la programación e inteligencia artificial, mientras que otros, como Ingeniería Robótica, que oferta la Universidad de Alicante, se centran más en la parte física, en el diseño y construcción de robots.

Sector emergente

Se trata de un ámbito "muy emergente": "Cuando comenzamos a preparar la propuesta del grado solo se tenía conocimiento de dos Universidades, el antes citado en Alicante, y en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. En los últimos meses han surgido noticias de otros grados más orientados hacia la Ingeniería Robótica, en la universidad de Santiago de Compostela (Galicia) y Deusto (País Vasco). "Y tampoco son tan similares porque todos tienen más enfoque hacia la parte mecánica, electrónica".

Falta personal especializado

Morales señala que cada vez más se produce una automatización en las empresas y tienden a incorporar no solo robots, sino también aparatos que toman medidas, que tienen percepción, que toman decisiones... La incorporación de la inteligencia artificial y la automatización en la industria se está acelerando e incluso lo hará más en el futuro. Ya empresas lo piden, pero echan en falta profesionales capaces de programar y que tengan conocimientos de programación e inteligencia artificial para afrontar estos problemas concretos. "Nosotros apostamos por formar profesionales en este entorno", manifiesta. Y el entorno industrial abarca la industria nacional. "No solo podrán trabajar en Castellón, sino buscarlo encontrarlo en otras partes de España", señala.

Nota de corte

En cuanto a la norte de corte, señala que no se sabrá realmente hasta que no tengan estudiantes, pero augura que será muy próximo al grado de Ingeniería Informática y Matemática Computacional que ya oferta la UJI. "Buena parte de los alumnos vendrán de este ámbito", señala. Así, pone como ejemplo que Ingeniería Informática tuvo 8,2 en la preinscripción y después bajó al 7,2 (por los admitidos que optan después por otras carreras) y en Matemática Computacional, la nota era 11,5 en julio y en septiembre, cuando se efectuaron las matrículas bajó a 10,6. "Ambas son carreras con alta demanda y pensamos que tendrán una demanda similar, aunque hay que tener en cuenta que Inteligencia Robótica oferta 30 plazas, mientras que Ingeniería Informática suma 90. Además, atraerá gente de toda España "al ser un grado que no se oferta en ningún otro sitio, posiblemente tendrán interés en estudiarlo gente de fuera de la provincia y de la Comunitat".

A pesar de ello, el alumnado que opte a este grado no tendrá porqué tener conocimientos previos de programación aunque si tiene gusto por esto y por las matemáticas le ayudará cuando empiece el curso. "Realmente está orientado a estudiantes de Bachillerato de la rama de Ciencias y Matemáticas, por lo que se requieren los mismos conocimientos que se exigirían a un alumnado de Informática o Matemática Computacional o alguna de las ingenierías".

"Estamos preparando la web y la información del grado, porque no se pudo ofertar en las jornadas de Puertas Abiertas", señala, ya que en aquel momento no había sido autorizado, por lo que desconocen si llegará la información lo suficiente como para que la gente pueda solicitarlo en la preinscripción.

Asignaturas y profesorado

Los alumnos de primer curso tendrán 10 asignaturas: Matemáticas I (FBB), Introducción a la Inteligencia Robótica (OB),

Programación (Informática) (FBB), Estructura de Computadores (Informática), (FBB), Inglés (FB), Matemáticas II (FBB), Física (FBB)

Programación II, (FBB), Laboratorio de Sistemas Operativos (OB), Mecánica y Óptica (Física) (FBB).

Todas ellas tienen prácticas y, en ocasiones, el profesor de teoría es distinto del de prácticas. Por ello, como mínimo entre 10 y 15 docentes en el primer

curso, aunque aumentará conforme aumenten los cursos, hasta llegar a 40 con el grado ya desplegado completamente. "La mayoría ya da clases en la UJI", aclara Morales, quien destacó la calidad de los docentes de primero, cinco de ellos catedráticos. Además, aúnan la docencia con la investigación.

Instalaciones

Inteligencia y Robótica es un grado de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Por tanto, los alumnos usarán los laboratorios docentes de esta Escuela, pero, además de laboratorios informáticos, usarán especializados, como el de Robótica y Visión Artificial, que va a ser mejorado, Electrónica, Redes... "Estos son los laboratorios docentes, pero, además, hay laboratorios de investigación que se han dedicado a indagar en aspectos sobre robótica e inteligencia artificial y tenemos previsto que en algunas asignaturas, de 3º y 4º, hagan uso de los laboratorios de investigación disponibles en la UJI, que ya cuentan con robots y serán aprovechados para el grado. Se hará uso del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas, inaugurado a finales del año pasado", expresa, añadiendo que en el grado hay una asignatura de Robótica Submarina. También señaló que hay previsión de realizar una renovación de material de los laboratorios.

Investigación

"Uno de los puntos fuertes del grado es que mucho del profesorado no solo se implica en tareas docentes sino también en Investigación e Innovación", resalta Morales. Así, profesores de Interactive and Robotic Systems Laboratory que ya están investigando en torno a aspectos como el desarrollo de un robot para inspeccionar tuberías y canalizaciones. Además, el grupo de investigación de Sistemas Robóticos e Interactivos que dirige Pedro Sanz, está colaborando en un proyecto con el Ministerio de Defensa sobre inspección de instalaciones submarinas. El propio Morales ha trabajado en el desarrollo de prótesis y de manos artificiales así como proyectos de Ciencias de la Computación e Inteligencia artificial se está trabajando en temas de visión artificial y aprendizaje.

Precio oficial

El precio de la matrícula será similar al de una ingeniería de la Escola Superior, cada matrícula del curso completo podría tener un coste de en torno a 1.150 euros.

