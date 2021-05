Todavía faltan cuatro días, pero la futura presidenta del PPCS, Marta Barrachina, baraja en la actualidad un comité de dirección formado solamente por afines y del que formarían parte Salvador Aguilella como secretario general; Begoña Carrasco y Andrés Martínez como coordinadores; además de la senadora Salomé Pradas, María Ángeles Pallarés (alcaldesa de Canet lo Roig, que sería la cuota de las localidades más pequeñas) y Wenceslao Alós (primer edil de Moncofa) junto a otros nombres de total confianza de la de la Vall d’Alba como puede ser el de Adrián Casabó, quien será el candidato del PP por Vila-real en las próximas elecciones.

Si no se avanza a lo largo de estos días, en este primer escalón del organigrama no habría nadie del equipo de Carmina Ballester ni de Lluís Gandia. A día de hoy, el equipo de Barrachina todavía no se ha puesto en contacto de manera oficial con los partidarios de la alcaldesa de Onda o con los del de Vinarós. En todo caso, y si de verdad existe voluntad de visibilizar esa integración a la que hizo gala la futura presidenta de los populares de la provincia, algunos de los nombres de las otras candidaturas que finalmente se retiraron podrían ocupar un cargo en el segundo escalón del comité de dirección, es decir, en alguna de las vicesecretarías. Y para ello suenan por parte de los de Ballester el concejal de Castelló y diputado provincial Vicent Sales; la alcaldesa de Segorbe, Carmen Climent; y el edil de la Vall d’Uixó y secretario provincial de NNGG, Herminio Serra. Y por parte de Gandia, sería el propio representante del PP en Vinarós el que estaría llamado a ocupar uno de los futuros cargos.

Además, Marta Barrachina también incluirá en su lista al concejal de Castelló y portavoz adjunto del grupo municipal, Sergio Toledo; al que fuera edil de Nules, José Vicente Adsuara; y a Cristian Ramírez, presidente de NNGG en Castelló. A día de hoy, y a solo cuatro jornadas del congreso que se celebrará en la Cámara de Comercio, es el futuro secretario general, Salvador Aguilella, el que se está poniendo en contacto con representantes de las localidades más grandes de la provincia para completar la junta directiva.

¿Y NNGG?

La llegada de Marta Barrachina a la presidencia del PPCS también implicará cambios en NNGG. De esta manera, César Durá, de Vila-real, sustituirá al concejal de Almassora Vicente Blay como presidente provincial.

García Egea

El secretario general del PP, Teodoro García Egea cerrará el congreso del sábado en la Cámara de Comercio de Castellón. El congreso, que comenzará a las 10.00 horas, contará con 200 compromisarios de forma presencial debido al cumplimiento de las medidas ‘anticovid’ y el resto, en total son más de 800, lo podrán seguir de forma virtual. La comarca de Castelló es la que aporta más compromisarios con 280, seguida de la de Nules con 158, por los 75 de Vinaròs, los 70 de Llucena, 66 la de Viver, 56 de Segorbe, 44 de Albocàsser, 35 de Sant Mateu y 29 de Morella.