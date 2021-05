El Centro de Referencia Nacional de la Cerámica acogió ayer la segunda jornada sobre la Formación Profesional para el empleo, que se centró en la detección de necesidades. Administración, patronal y sindicatos coincidieron en la vital importancia de la FP para dotar a las empresas del sector cerámico de Castellón con los recursos humanos suficientes para abordar con éxito el tránsito a la implantación de la industria 4.0, «el gran reto del sector», según indicaron ayer todas las partes.

Para ello debe ejercer un papel fundamental el Centro de Referencia Nacional (CRN) de Cerámica, «una oportunidad, una deuda con el sector y una necesidad», en palabras del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, que incidió en la importancia que debe tener este centro a la hora de detectar, en colaboración con las partes implicadas, las necesidades del sector, además de apostar por la innovación y la investigación desde una colaboración público-privada.

El director del CRN de Cerámica, Javier Porcar, inauguró el acto, donde el docente Rogelio Goñi realizó también la presentación de la máquina de decoración digital Inkject. La clausura de la jornada corrió a cargo del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, quien dijo que la Formación Profesional es «clave» para el cambio del modelo productivo y, por ello, desde la Generalitat se está trabajando «en una profunda revisión» de la FP y «un considerable incremento en la inversión pública en este ámbito, para responder a la dinámica cambiante del mercado de trabajo». En esta línea, Labora ha incrementado un 17% su presupuesto en formación y cualificación profesional con respecto al año pasado. Como publicó Mediterráneo, la provincia de Castellón tendrá 28 nuevos ciclos de FP para el próximo curso, de la mano de la Conselleria de Educación.

Debate

En el marco de la jornada se celebró una mesa redonda sobre las necesidades formativas adecuadas a la industria 4.0 en la cerámica. Fue moderada por Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación, que detalló los planes formativos de la administración, algunos ya en marcha, para ajustar los estudios a las demandas de las empresas de la zona. En la mesa participaron Germán Belvis, de la patronal Ascer; Gustavo Mallol, del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC); y dos representantes sindicales, Vicente Chiva de UGT y Jordi Riera de CCOO.

Este último destacó que la gran demanda de empleo que tienen las empresas cerámicas no se está cubriendo en parte por la falta de la formación adecuada, e insistió en la necesidad de la «experiencia», un aspecto que debe trabajarse desde el inicio en los centros formativos de la mano de las empresas. Chiva subrayó esa necesidad de que la formación vaya más allá de la teoría, e incida en la práctica, y no solo para los nuevos estudiantes, sino también para la actualización de conocimientos de los trabajadores. Belvis, de Ascer, destacó la transformación digital ya presente en la línea de producción, y la necesidad de preparar a esas personas, como en la clave de dar «visibilidad» a la nueva oferta formativa que debe ayudar en la transición al 4.0 que, en palabras de Mallol, del ITC, «ha llegado para quedarse y quien no se suba, se quedará atrás».