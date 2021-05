María Díaz Berbel, recién nombrada fiscal jefa de Castellón y primera mujer en ostentar el cargo --aunque no ejercerá como tal hasta que lo recoja oficialmente el BOE--, pedirá una ampliación tanto de la plantilla fiscal, como de funcionarios de Justicia, para la provincia, donde hay «el triple de jueces que de fiscales». Así lo manifestó ella misma ayer en una primera atención a los medios de comunicación, donde se mostró «muy ilusionada» con su nueva etapa profesional.

Díaz fue elegida este martes por la tarde en el Consejo Fiscal celebrado en Madrid, donde obtuvo un gran respaldo y recibió 11 de los 12 votos --Javier Carceller, otro de los tres candidatos, obtuvo un apoyo--. Ante este abrumador resultado, manifiesta sentirse «muy apoyada» y «muy contenta».

En el proyecto presentado ante la Fiscalía General del Estado para optar al puesto, destacó su voluntad de potenciar la transversalidad en el Ministerio Público de Castellón. Díaz quiere reforzar la especialidades, pero a su vez interrelacionarlas para que distintas áreas puedan coordinarse e intervenir en un mismo asunto. «Lo que pretendo es que las especialidades vuelvan a mezclarse y que, por ejemplo, que una persona discapaz que cometa un delito sea tratada no solo por Penal, sino también por la de Discapacidad y que pueda esta última imbuir de la necesaria protección de esta persona», sostuvo ayer en conversaciones con las periodistas.

La recién nombrada máxima autoridad fiscal en la provincia también desea mejorar la coordinación y la organización de la institución y elogia la profesionalidad de la plantilla de Castellón, a la que califica de «maravillosa» e «implicada» y que solicitará reforzar. «Por la provincia pasa mucha delincuencia transnacional porque somos un territorio que une Valencia y Cataluña. No siempre se les detiene aquí, pero pasan por Castellón. No me olvidaré de Vinaròs, que es un área especialmente sensible en este sentido y un punto neurálgico de criminalidad por su localización», aseguró.

Personal

El Ministerio Público provincial está compuesto por 30 fiscales y tiene varios refuerzos. «Si pretendemos tener un fiscal por juez, se necesita mucha gente. De momento, no es necesario triplicar las plazas, pero el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé otorgar a la Fiscalía la dirección de la instrucción penal y eso va a suponer un gran aumento de plantilla porque se necesitará un fiscal en cada juzgado de instrucción», explicó, aunque recordó que la ley tendrá una vacatio y no se aplicará hasta seis años después de su aprobación.

Su papel en la pandemia

Díaz, como delegada del área de Discapacidades, ha tenido un papel importante en ciertos temas de la gestión judicial de la pandemia. La Fiscalía General del Estado, con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, mandó instrucciones para abrir diligencias e investigar lo que ocurría en residencias de dependientes. La nueva fiscal jefa llevó a cabo esos expedientes gubernativos y mantuvo comunicación constante con los centros y con los comités sanitarios que para el covid-19 se crearon, como ella señaló ayer.

La nueva fiscal jefa propondrá a la junta de coordinación seguir siendo la delegada del área de Discapacidad porque, dice, que su implicación le impide dejarlo.

Polémicas de su antecesor

Preguntada por el expediente abierto en la Fiscalía Superior de la Comunitat para investigar la presunta vacunación irregular frente al coronavirus de su predecesor, José Luis Cuesta, Díaz dijo no tener, de momento, conocimiento de los avances del mismo.

Por lo que respecta a los desencuentros recientemente mantenidos por los jueces de Castellón y el Ministerio Público, mostró una voluntad conciliadora. Cabe recordar que la junta de jueces de instrucción llegó a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial por presuntas injerencias del exfiscal jefe. «Lo que haya ocurrido es agua pasada. El problema que existió fue muy puntual entre jueces y un fiscal. Creo que ahora eso ya no existe y espero que siga así», señaló a los medios.

Díaz confirmó ayer que Carceller, quien ejercía ahora la jefatura de en funciones desde la dimisión de Cuesta el pasado enero tras el escándalo de la vacuna, seguirá como teniente fiscal.