Los expertos instan a extremar las medidas de prevención contra los mosquitos. Las precipitaciones de las últimas semanas y la subida del termómetro crean el caldo de cultivo perfecto para su proliferación. Rubén Bueno, responsable de la empresa especializada Lokimica, explica la situación: «Hemos tenido uno de los abriles más lluviosos que se recuerdan. Además, han sido muchos días con acumulaciones importantes, con lo que el terreno ha tenido dificultades para drenar ese agua y hay encharcamientos. Si a esto se une que estamos ya un poco por encima de los 20 grados, porque es mayo y resulta lo normal en esta época y además ha empezado a salir el sol, es el caldo de cultivo perfecto. Hemos de extremar las medidas de vigilancia y control de mosquitos, tanto las administraciones competentes, que ya están trabajando en ello, en las zonas que les pertoca, como la ciudadanía en general».

Mientras Jorge Galván, subdirector general de Anecpla (aglutina a las empresas de sanidad ambiental), recuerda que el tigre está muy presente en ambientes domésticos, como en una maceta donde se acumula agua, por lo que apela a las buenas prácticas. Igualmente, Bueno lanza el mensaje a los particulares para que hagan acciones de control. Pide que intenten vaciar los recipientes donde se haya podido almacenar líquido, así como retirar el agua almacenada en las piscinas o clorarla, o bien taparlas. «Esto nos ayuda a reducir la población», manifiesta.

Primavera húmeda

Galván apunta que «el mosquito necesita el agua para desarrollarse a fin de ser adulto y, por tanto, una primavera húmeda supone más probabilidad de dispersión del mismo, y zonas con marjal son más proclives al desarrollo de culex o aedes», concreta. Bueno señala que, a nivel de las administraciones, la vigilancia y control no ha parado, porque siempre ha habido que actuar. Ahora, ante el desarrollo de larvas de mosquitos, hay que reforzar más los trabajos porque existe mucha más agua estancada y, al ser la temperatura más alta, el ciclo de las larvas se completa con más celeridad. «Si no se matan de forma rápida saldrán más adultos», advierte el especialista. «Dado que ahora es lo que hay, hacemos tratamientos larvicidas para reducir la cantidad de adultos y no tener que recurrir a tantos adulticidas luego, aclara.

El grado de eficacia de los primeros es mayor que en el de los segundos, siempre que se llegue a los puntos de agua. Lo más complicado es el acceso a la zona de marjal, lo que hace que puntualmente se tenga que recurrir a tratamientos aéreos, que dependen de los informes técnicos y de lo que dicte Diputación y Sanitat.

Diputación no prevé vuelos aéreos

La diputada de Medio Ambiente, María Jiménez, señala que se está trabajando todo el año pero estas semanas últimas se están intensificando los trabajos en toda la costa y marjales para evitar que haya un aumento cuando suban las temperaturas. No obstante, de momento, matiza que no son necesarios vuelos aéreos.

Ayudas de Sanitat

Por su parte, la Conselleria de Sanitat ha convocado las ayudas de 350.000 euros para financiar tratamientos contra el tigre en municipios de la Comunitat. Más de 80 municipios de la provincia ya tienen presencia del mosquito tigre.