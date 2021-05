Tres deserciones en un solo día. Este es el balance del nuevo episodio en la crisis que atraviesa Ciudadanos en Castellón, y que se acelera a medida que se suman los fracasos en las urnas en algún territorio del país. El más reciente, las elecciones madrileñas. Las protagonistas de ayer fueron la concejala de Castelló Paula Archelós y la edila de Burriana María Jesús Sanchis. Además, cuatro diputados en Les Corts anunciaron su abandono del grupo para pasar a los no adscritos, entre los que se encuentra la representante por la provincia Cristina Gabarda.

En los tres casos emplearon la misma forma de comunicar la decisión. Un escrito en sus cuentas de Twitter, en el que critican la deriva del partido en los últimos tiempos, incluidos unos reproches a la actuación de los responsables autonómico y provincial.

Paula Archelós, pareja de uno de los primeros afiliados en la provincia, Vicente Tirado, mencionó que el partido «ha dado un giro de 180 grados», y acusó a los responsables de Ciudadanos de «convertirse en la muleta del sanchismo». A esto suma «los nombramientos de Jesús Gimeno como secretario de Institucionales autonómico y de Cristina Fernández, coordinadora provincial», que han contribuido a tomar su decisión.

Desde Burriana, Sanchis ha decidido darse de baja por la «actitud dictatorial» tanto desde la dirección provincial como autonómica. «Entré en un partido democrático y parece que no lo es porque o estás de acuerdo o te apartan». Al igual que la concejala de Castelló, no dejará su acta de edila porque «he trabajado mucho y no quiero que se aprovechen de todo lo que he hecho desde que llegué en 2015». Informa Isabel Calpe.

En cuanto a Cristina Gabarda, tomó la decisión junto a los diputados Jesús Salmerón, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchis. Reprocharon «la falta de autocrítica» que se suma a la «deriva política» puesto que los «mismos dirigentes que llevaron perder el 90% de los votos en Cataluña o a que en Madrid desaparezcamos, siguen agarrándose a la silla sin asumir ninguna responsabilidad».

Hoy he tomado una decisión personal pero muy reflexionada que quiero compartir. pic.twitter.com/4OBcTHFXUV — paula archelos (@paula37t) 7 de mayo de 2021

Hoy con mucha tristeza, me he dado de baja de CIUDADANOS pic.twitter.com/xtBxzYAuU6 — maria jesus sanchis (@mjesussg) 7 de mayo de 2021

Una de las cosas que siempre deberé a Ciudadanos es el haberme permitido conocer a grandes personas.



Siempre agradecida a todos los afiliados con los que he compartido los últimos 7 años de mi vida ❤️



Aquí os escribo todos los motivos de una dura y nada fácil decisión👇 pic.twitter.com/BhriitFVnh — Cristina Gabarda (@cgabardaortin) 7 de mayo de 2021

Exigen las actas

Tanto la coordinadora provincial, Cristina Fernández; como el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Alejandro Marín-Buck, instaron a los cargos de la provincia que dejan el partido a que abandonen el acta. Fernádez mencionó que firmaron «un código ético» y les acusa de ser «unos oportunistas que se mueven por intereses personales».

Por su parte, Marín-Buck afirmó que las discrepancias «se tienen que arreglar dentro», aunque se debe «hacer reflexión interna y consensuar», en referencia a la dirección provincial naranja.