El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró ayer en el XV Congreso del PP que ayudará a Begoña Carrasco «a ser la próxima alcaldesa de Castelló». «Hoy iniciamos una nueva etapa del PP recogiendo los frutos de este tiempo porque el valor del PPCS es la unidad, la ilusión y el espíritu de trabajo», afirmó García Egea, quien se mostró seguro de que la nueva lideresa popular pondrá a Castellón en el mapa».

Además, el secretario general del PP solicitó a los asistentes «ilusión, capacidad de trabajo y entrega» para que el PP «vuelva a brillar en Castellón y sea una referencia en la Comunitat Valenciana y en España» y pidió a Marta Barrachina que «defiendas antes a tu tierra que al PP». También le instó a «cuidar la unidad» y a «mantener la ilusión para seguir avanzando».

Rita Barberá y Bonig

En su intervención, el segundo de Casado recordó a Rita Barberá como «la mejor alcaldesa de España y que todos recordamos con mucho cariño». Sin embargo, no hubo por su parte ni una sola mención a la todavía presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que no se presenta a la reelección y abandona les Corts al no contar con el apoyo de Génova, que apuesta por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, presente ayer en el acto.

Sin embargo, la que sí aludió a la valldeuxense fue la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, quien envió un abrazo a Isabel Bonig, palabras a las que siguió un largo aplauso por parte de los asistentes al congreso. «Sabe del cariño que le tenéis y sabe que cuenta con todos vosotros», dijo Ortiz.

García Egea criticó a Pedro Sánchez por «abandonar a su suerte» a los autónomos, a las pymes y al turismo mientras el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, «lo que hace es callar». Por otra parte, afirmó que la Comunitat Valenciana ha sufrido mucho durante este tiempo, «pero lo que más ha sufrido ha sido la falta de voz propia que está teniendo a nivel nacional», destacó.

"Otros deciden"

El dirigente popular apuntó en esta línea que hace tiempo la Comunitat era «influyente» a nivel nacional, «y ahora otros son los que toman las decisiones y los que presionan al Gobierno». «En las próximas elecciones, los españoles tendrán que decidir entre el PP o un gobierno Frankenstein. Iniciamos en Castellón el camino de la reconquista, que pasa por el Palau de la Generalitat y acaba en la Moncloa, por eso es hora de empezar a trabajar para conseguir ese objetivo», manifestó García Egea en Castelló.

También se refirió al «impuesto injusto que ahora quiere poner Sánchez en las autovías y eso es una indecencia» y aludió que el presidente del Gobierno central hará que España pase del «estado de alarma al estado de caos».

García Egea manifestó que «el reloj ha empezado la cuenta atrás del sanchismo, pues a Sánchez se le puede ganar». «Le hemos ganado en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, y le vamos a ganar en la Comunitat Valenciana, en Castellón y en España», ha resaltado.

El popular también criticó a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto: «Mientras hacía campaña en Madrid, no preparaba la campaña turística y España está en la lista negra de destinos turísticos de Europa».