Las multas por infracciones de tráfico en Castellón, tras vivir su punto álgido de récord en el 2019, disminuyeron durante el pasado año, un ejercicio de impasse, todo apunta al efecto de la pandemia, debido a la menor circulación por carretera, durante los meses de confinamiento y la menor movilidad nocturna por el toque de queda. La Dirección General de Tráfico (DGT) detectó 85.838 infracciones durante el 2020 --unas 240 al día en toda la provincia de Castellón-- frente a las 88.012 registradas doce meses atrás --una media de 235 al día--.

Con todo, el descenso en las infracciones en este atípico ejercicio es de apenas un 2% interanual en Castellón, lo que contrasta con el desplome en el ámbito nacional, mucho mayor, del 17%, al pasar de 4,6 millones de multas a 3,8 millones, un millón menos.

9.000 más 'cazados'

¿Qué infracciones ganaron terreno y cuáles registraron un descenso en la provincia? El informe de la DGT desvela que, pese al menor uso del coche por las restricciones, aumentaron igual aquellas por exceso de velocidad captado por radar fijo (no así por el radar móvil, que bajó) y también se elevaron las de uso del teléfono móvil durante la conducción. Los radares fijos impusieron 41.751 sanciones: 9.077 más en un año. Y los de equipos móviles de velocidad, bajaron, de 25.612 a 20.026, 5.000 menos.

Otra curiosidad apunta a un incremento de situaciones fuera de la ley con conductores de dos ruedas, quizás dado el mayor uso de motos y bicicletas: con multas por no llevar casco y otros dispositivos de protección (203 advertencias a pagar) y a ciclistas (44).

Como contrapunto, Tráfico impuso menos multas relacionadas con la conducción: adelantamientos, alumbrado, saltarse un ceda el paso o estop, negligencias, etc. Un descenso destacable se dio en los apercibimientos por no usar el cinturón (que bajó de las 1.800 a 1.300 sanciones, aproximadamente). Otra caída importante se dio en las multas por no llevar la ITV en regla (durante el 2020 se cerraron temporalmente los centros de revisión y se declaró una moratoria para pasar la revisión) y por circular sin seguro.

Desde el 11 de mayo, a 30 km/h

Si las condiciones especiales generadas por el covid-19 tuvieron su impacto en la tipología y el ránking de sanciones, en este 2021 la introducción de los nuevos cambios normativos para mejorar la seguridad vial también tendrá su reflejo. La DGT, de hecho, está avisando ya en sus redes sociales o vía carta directa acerca de las novedades más recientes o a punto de implantarse, para que los conductores lo tengan en cuenta. Precisamente, mañana, 11 de mayo, entran en vigor los nuevos límites de velocidad en entornos urbanos. Todos los vehículos a motor deberán circular a 20 km/ h en calles de un solo carril; a 30 si hay dos carriles (uno por sentido); a 50 si hay al menos cuatro (dos por sentido); y a 80 km/h en tramos urbanos de autovías y autopistas. De este modo, circular a 50 kilómetros por hora en el 80% de las calles urbanas de los municipios de toda España será objeto de multa. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha elaborado un vídeo y un documento, junto a la DGT, que plantea 32 situaciones distintas con ejemplos reales que pueden ocurrir y que se enviará a todos los ayuntamientos.

Ojo avizor también a la modificación que se dio por la que ya no está permitido rebasar el máximo de 20 km/h. para adelantar a otro vehículo en vías secundarias; o el uso del móvil al volante (por hablar o tenerlo en la mano, 500 euros y retirada de seis puntos del carnet, que entrará en vigor cuando tenga el ok definitivo del Congreso). O desde principios de año, los patinetes eléctricos se consideran vehículos: deben circular entre 6 y 25 km/h y nunca por las aceras, vías interurbanas, travesías, autopistas o autovías.

20.000 multas más en un lustro